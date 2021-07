Dusno v české výpravě. Pomluvy a nátlak? Nejsem hadr, ozvala se hvězda týmu

Navenek skončil nedávný evropský šampionát do 23 let v estonském Tallinnu historickým úspěchem. Čtyři zlaté? To dosud česká atletika v této věkové kategorii nezažila. Jenže čerstvé vyjádření jedné z hvězd výpravy Barbory Malíkové naznačuje, že atmosféra v týmu měla k ideálu hodně daleko. Minimálně z jejího pohledu…

O co šlo? Lada Vondrová s Malíkovou si podmanily závod na 400 metrů, kde skončily první a druhá. Podle svých slov pak Malíková čelila nátlaku od vedení výpravy, aby se zúčastnila i rozběhu štafety, byť ji sužují problémy s achilovkami a nechtěla riskovat zhoršení jejich stavu, zvlášť před tokijskou olympiádou, kam se nominovala.

„Já se atletikou především chci bavit, chci být pořád ten človíček, který vidí ty krásy královny sportu. Neničte mi to. Ještě nejsem profesionální atlet, aby to bylo mé zaměstnání, má povinnost jít nejvíc startů, co umím,“ uvedla ve svém obsáhlém příspěvku na Instagramu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Barbora Malíková (@barbora_malikova)

„A hlavně moc dobře víte, že mé achilovky byly rády, že přežily individuální finále. Odrovnala bych se, ale vy jste řekli, že to nevadí? Že toto je můj vrchol a mám se snažit? Prosím? Nejsem hadr, se kterým můžete zametat a dělat si co chcete,“ nepřímo oslovila vedení výpravy.

Malíková do rozběhu na rozdíl od Lady Vondrové, kterou rovněž trápí zdravotní potíže s kotníkem, nenastoupila, ale Češky zvládly postoupit. Finále už Malíková běžela a předvedla v něm úžasný finiš, kdy se v závěru přehnala přes trio soupeřek a zajistila českému týmu zlato. Přesto ze šampionátu odjížděla kromě zlata a stříbra i s hořkostí…

„Atletika jako taková mě neskutečně naplňuje, ale cirkus okolo mi přijde větší a nenávistnější, i když mám úspěch (a nebo hlavně proto?). I když ti, co by měli mít radost, tak po vás chtějí hned víc a víc, přes zranění, přes mrtvoly. Stojíte si za svým? Slýcháváte automaticky pomluvy,“ posteskla si.

„Jo a možná se vám dostane méně peněz na přípravu, protože si otevřete hubu. No a jak by řekli jistí hlavní/trenéři české výpravy – jste ti problémoví,“ doplnila.

„Možná tady je ta chyba, proč česká atletika nemá tolik talentů, kteří vydrží až do dospělosti, prostě je zničíte psychicky a nebo fyzicky, pokud si neotevřou hubu jako já. Chci upřímnost, férové jednání, žádné lži a pomluvy. Je to tak těžký říkat vše do očí a ne za zády?“ uzavřela Malíková svůj příspěvek, který strhl lavinu podpůrných reakcí i od hvězd české atletiky naznačující, že ve svém postoji není zdaleka osamocená.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený HokiesTFXC (@hokiestfxc)

„Já už jsem takhle ,,problémová” několik let a ty musíš být silná a všemu čelit, pak to někam dotáhneš,“ vzkázala jí dvojnásobná mistryně světa na čtvrtce překážek Zuzana Hejnová.

„Chraň si své zdraví, nikdo z těch, co tě nutí dělat špatné rozhodnutí, ti ho nevrátí,“ napsal překážkářský rekordman Petr Svoboda. „Za pravdu a přímé názory to odnese vždycky atlet a víceméně se nic nezmění. Dobře jsi udělala,“ přidal se koulařský halový mistr Evropy Tomáš Staněk.

V atletickém prostředí to zatím na velkou sebereflexi nevypadá. „Já se nevyjadřuju k tomu, co děcka píšou na Instagram,“ citoval iSport.cz hlavního trenéra na akci Františka Ptáčníka. Svaz situaci aktuálně řeší a přislíbil vydat prohlášení.

Malíková už před cestou do Tokia nechtěla své vyjádření více komentovat. „Podobné situace sport znechucují i mnoha dalším sportovcům. Barča je chtěla podpořit a dodat jim odvahu říct svůj názor,“ prohlásil její manažer Jan Koukal, bývalý elitní squashista.

Opavská čtvrtkařka je od mladých let obrovským talentem české atletiky, stala se dorosteneckou mistryní světa i Evropy, v devatenácti letech bude nejmladší členkou české výpravy na olympiádě v Tokiu. Po ní se vydá do americké Virginie, aby skloubila svůj atletický rozvoj se studiem designu.