Chodkyně Martínková má stříbro z juniorského mistrovství Evropy

Chodkyně Eliška Martínková na ME v Tallinnu.

Časem 46:23,74 si turnovská atletka výrazně vylepšila osobní rekord o téměř minutu a 38 sekund. Třetí Francouzku Maële Biréovou-Heslouisovou předčila Martínková o devět sekund. Svým výkonem se zařadila na třetí místo dlouhodobých českých tabulek za sestry Anežku a Elišku Drahotovy.

"Trochu mě mrzí, že jsem kvůli technice musela dost zpomalit. Myslím, že jsem proti té Rusce měla o něco navrch. Ale do posledního kilometru jsem dostala druhý terčík a byl by to moc velký risk, že bych pak neměla vůbec žádnou medaili," uvedla Martínková na webu atletického svazu.