Svoboda a Šorm se blýskli rychlými časy, Staněk nejdelším vrhem sezony

"Český rekord není úplně kousek, ale visí mi v hlavě. Vždycky jsem měl pro někoho možná nereálné cíle. Ale o tom ten sport je, překonávat hranice, nejen věkové, ale i časové. Chci ukázat, že na to mám," řekl Svoboda v rozhovoru na dráze.

Šestatřicetiletý překážkář, jehož kariéru provázejí zdravotní problémy, se nekvalifikoval na olympijské hry v Tokiu a závodní volno využil k přípravě. "V době olympiády jsem na sobě čtyři týdny makal. Chtěl jsem být připravený, až se kluci vrátí. Snad se s nimi někde potkám a rozsekám je," uvedl s tím, že ho v příštích týdnech čeká řada zahraničních startů. Dobrou formu naznačil už ve středu na mítinku v Ústí nad Orlicí, kde vyhrál za 13,45.

V běhu na 400 metrů zvítězil Patrik Šorm v čase 45,61, kterým se zařadil na druhé místo historických českých tabulek. Před ním je pouze držitel národního rekord 44,79 Pavel Maslák. Sedmadvacetiletý Šorm si vylepšil dosavadní maximum o 52 setin. Trojnásobný halový mistr světa a Evropy Maslák se dnes musel spokojit se čtvrtým místem za čas 47,23.

"Neběželo se mi úplně ideálně, v týdnu jsem měl lepší pocit. Nečekal jsem to, je to super. Už na olympiádě jsem běžel dobře, tam jsme to taky chystali a teď to graduje. Z olympiády jsem přijel plný emocí a teď to tady prodávám," uvedl Šorm.

Týmové hodnocení na Julisce ovládli muži domácí Dukly a atletky USK Praha. O vítězích mistrovství ČR družstev se rozhodne 5. září v Břeclavi.