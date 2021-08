Etiopanka Yehualawová posunula světový rekord v půlmaratonu pod 64 minut.

Bronzová medailistka z mistrovství světa v půlmaratonu vyhrála v Larne s náskokem šesti minut před Keňankou Vane Nyabokeovou. Třetí byla Rose Harveyová z Velké Británie.

"Pro mě je to splnění snu. Už jsem se o překonání rekordu pokoušela dvakrát, ale až dosud to neklaplo. Jsem šťastná, že to konečně vyšlo," řekla Yehualawová, která při dubnovém rekordním závodu Chepngetichové v Istanbulu (1:04,02) doběhla druhá za 1:04:40.