Oštěpař Vadlejch v Paříži šetřil dříve zraněné tříslo

"Ucítil jsem letos natržené tříslo, tak jsem to nechtěl pokoušet. Možná bych kluky přehodil, ale za deset dní je to důležitější," citoval svazový web stříbrného olympijského medailistu z Tokia. Obnovení zranění nechtěl riskovat s ohledem na finále seriálu Diamantové ligy, které bude 8. a 9. září hostit Curych.

Vadlejch v Paříži výkonem 85,17 metru navázal na čtvrtečních 85,73 z Lausanne, byť mu to tentokrát nestačilo na medailové umístění a druhé místo ze Švýcarska nezopakoval. Spokojený ale byl i tak velmi. "Dvakrát přes 85 ve třech dnech, skvělý závod, diváci paráda," konstatoval Vadlejch, kterého v Paříži předčili vítězný Anderson Peters (85,98), autor nejdelšího hodu Johannes Vetter (87,20) a Andrian Mardare (85,43).

Vadlejchův reprezentační kolega a dvojnásobný bronzový medailista Vítězslav Veselý byl zase rád, že v Lausanne (81,19) i v Paříži (80,73) přehodil osmdesátimetrovou hranici. "Je to zase za 80, beru to. Super sezona," pochvaloval si. I on se potýká s třísly, ale v soutěži přes únavu po čtvrtečním závodě žádný pokus nevynechal. "Váhal jsem, jestli jít všechny, ale možná to byl letos můj poslední závod," vysvětlil osmatřicetiletý exmistr světa.