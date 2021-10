Nečekaná novinka, Šebrle se vrací k atletice! Povede český talent

Na pražské Julisce se chystal na své vrcholné akce, z nichž přivezl celkem osmnáct medailí, z toho devět zlatých. Teď na stejný stadión vyráží se stopkami, aby dohlížel na přípravu třiadvacetiletého Ondřeje Kopeckého, třicetiletého Marka Lukáše a lotyšského desetibojaře Reinise Kregerse, jenž dlouhodobě pobývá v Česku.

Vše se upeklo na tradičním fotbálku, který Šebrle pořádá. Mezi zápasy se dal do řeči s Kopeckým. Talentovaný vícebojař drží český juniorský halový rekord v sedmiboji, ale po přechodu mezi dospělé jeho výkonnost stagnovala. Oba zároveň pojí jméno pardubického trenéra Jiřího Čecháka, jenž v minulosti vedl Šebrleho a nyní připravoval Kopeckého.

„Už předtím mi Ondra říkal, jestli bych mu neporadil. Trénoval částečně v Pardubicích, tyči se věnoval v Praze, cítil, že to nebylo ideální. Bavili jsme se, jestli bych mu nepsal tréninky, ale to by nefungovalo, a tak došlo na variantu, jestli bych ho netrénoval naplno,“ popisuje Šebrle.

Vzal si dva týdny na rozmyšlenou. „Nejsem typ, který by na něco kývl a potom z toho vycouval, potřeboval jsem to promyslet,“ vysvětluje.

Nakonec po zvážení všech pro a proti kývl. Děti už má odrostlejší, syn Štěpán i dcera Kateřina si vybrali fotbalovou cestu a už se probojovali do reprezentačních výběrů svých věkových kategorií. A tak zbývalo dořešit pracovní povinnosti.

„Na Primě mi vycházejí vstříc. Tím, že se točíme tři moderátorské dvojice, dá se to zvládnout. A když bude delší soustředění, můžeme si moderování prohodit a pak to doženu,“ vypočítává.

„Teď do konce roku mám ještě závazky, které musím splnit, ale směrem k letní sezoně budu časově flexibilnější. Jen na golf už nebude čas,“ trochu zalituje, že přijde o svou oblíbenou kratochvíli.

Vícebojařská škatulata

Kopeckého ve skupině doplnili účastník posledního mistrovství Evropy v Berlíně Marek s Kregersem. Ti se připravovali pod vedením Josefa Karase, který se ale rozhodl svoji skupinu výrazně zeštíhlit.

Olympionici Adam Sebastian Helcelet a Jiří Sýkora by se podle informací Sport.cz měli připravovat se sprinterským koučem Jakubem Uhrem, Lukáš s Kregersem zamířili k Šebrlemu.

„Určitě je lepší, když je skupina větší, a kluci se můžou na trénincích tahat,“ kvituje první desetibojař historie, jenž překonal 9000 bodů. Nyní vytáhl i své starší tréninkové deníky, podle nichž se připravoval u trenérů Zdeňka Váni a Dalibora Kupky. „Počítám, že si dodělám i trenérské kurzy, můžu se poradit i s manželkou,“ vypráví Šebrle, jehož žena Eva trénuje mládež na pražské Aritmě.

Věří v posun

„Ale nikdy jsem z atletiky nevypadl, sledoval jsem pořád, jak si kluci vedou,“ věří 46letá desetibojařská legenda s vírou, že se jeho svěřenci výrazněji posunou.

„Ondra Kopecký má teď problémy s kolenem, ale osobní rekordy měl kvalitní a potenciál má velký, pokud bude zdravý. Marek Lukáš má své limity třeba v dálce, ale k 8000 bodům už mu chyběl kousek a věřím, že se přes ně dokáže dostat,“ dodává Šebrle.