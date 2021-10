Někdejší běžecký talent Cainová žaluje kouče Salazara o 20 milionů dolarů

Jde do tuhého! Americká běžkyně Mary Cainová zažalovala kontroverzního atletického kouče Alberta Salazara a společnost Nike o 20 milionů dolarů kvůli roky trvajícímu psychickému týrání. Docházelo k němu podle ní v době jejího působení v nyní již rozpuštěné tréninkové skupině Nike Oregon Project, jejímž šéfem trenér kubánského původu byl. Uvedl to list The Oregonian a další zámořská média.