Vrzalová má limit na trojku, na MS chce ale běžet poloviční trať. Je to moc koleček, vysvětluje

„Mám v plánu tam běžet patnáctistovku, pokud tedy zaběhnu limit. Zatím jsem sama běžela 4:16 a limit je 4:13, tak se to pokusím stáhnout. Nejbližší závody bych měla běžet někdy začátkem února," pokračovala Vrzalová.

A když se jí limit splnit nepodaří? „Tak půjdu trojku, no. Důležité je, že jistotu startu už mám," smála se sympatická atletka.

V ostravské hale se Vrzalová držela v závěru vedoucí skupiny, hned za Polkou Ennaouiovou. Přesně jak si to před závodem plánovala. „Znám ji, běhá dobře a věděla jsem, že když se ji udržím, tak zaběhnu taky dobře," prozradila taktiku Vrzalová. „Ale myslela jsem si, že poběží ještě lépe. Většinou do toho práskne poslední dvě tři kolečka, ale dneska nic. Kdyby v závěru přidala, myslím, že bych se ji dokázala udržet. Nebylo to až tak strašné. Byla jsem sice po závodě úplně hotová, ale vždycky to jde zaběhnout lépe," pokračovala Vrzalová.

Vítkovická atletka je v ostravské hale doma a závod před plnou tribunou si velmi užila. „Bylo to tady zase skvělé, na chvíli jsem i zapomněla, že vůbec běžím. Koukala jsem všude možně kolem sebe a bylo to super. Mám to tady strašně moc ráda," svěřila se rodačka z Českého Těšína.