Kladno bez hvězd. Mítink, kde zářili Šebrle či Klučinová, kvůli neshodám letos nebude

Proč mítink, jenž byl součástí prestižní série IAAF Challenge, v Kladně po 11 letech končí? „S kladenským oddílem jsme měli jako pořadatel jiné představy o mítinku. Jejich požadavky jsme se navíc dozvěděli pozdě, takže už jsme nemohli zareagovat,“ tvrdí ředitel mítinku Zdeněk Lubenský, jenž měl podle svých slov předjednaného nového partnera pro financování mítinku.

„Město nás dlouhé roky podporovalo, my mítink jako společnost Gamont, jejímž jsem jednatelem, pořádali. Ale oddíl požadoval jiné složení vedení mítinku, abych tam nebyl já a pořádal to spolu s nimi svaz. A to, že mě chtěli vyšoupnout, jsem se nedozvídal z očí do očí, ale dělo se to spíš za mými zády, to mi nepřišlo fér,“ mrzí Lubenského, jenž plánuje pro příští rok najít pro mítink nové dějiště.

Svaz: Pořadatel nezajistil podmínky

„Zaznamenal jsem snahy oddílu, aby se změnila struktura vedení mítinku, ale nikoliv záměr, aby se konal bez Gamontu,“ namítá ředitel Českého atletického svazu Tomáš Janků. „Z mého pohledu se akce letos nekoná proto, že se pořadateli nepovedlo zajistit podmínky, aby mohla proběhnout, což nás jako svaz samozřejmě mrzí, protože to byl tradiční mítink. A věříme, že se pořadateli povede zajistit, aby za rok mohl opět proběhnout,“ říká Janků.

Mítink se v Kladně poprvé konal v roce 2007, kdy se s kariérou loučil trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák, jenž se stal patronem akce. „Šli jsme do neznáma, všechno jsme dělali od nuly,“ vzpomíná Lubenský. Hned první ročník ozdobil výkonem 8697 bodů Šebrle, nikdo ten rok nepředvedl lepší desetiboj.

„To byla bomba nejen výkonnostně, ale i diváckým i mediálním ohlasem,“ vypráví Lubenský, bývalý tyčkař a nyní trenér a manažer. Později divácká kulisa začala slábnout, i když byl vstup na stadión zdarma. „Snažili jsme se lákat zahraniční hvězdy, ale bylo evidentní, že český divák je zvědavý hlavně na domácí špičku. A u mužů zatím čekáme, až ti talentovaní kluci dorostou do úplné špičky, navíc ne vždy všichni startovali,“ říká Lubenský.

Kde za rok?

Poslední roky tak byly tahákem zejména ženská kategorie, kdy na Kladno pravidelně jezdily hvězdné Ukrajinky, s nimiž zdatně bojovala národní rekordmanka Klučinová, vloni předvedla atraktivní souboj s další Češkou Kateřinou Cachovou.

Ty se v Kladně můžou představit i letos při mistrovství republiky, ale nepřipíší si žádné body do seriálu IAAF Challenge, kde se sčítají tři nejlepší výkony za rok. Lubenský má podle svých slov podporu IAAF v hledání nového dějiště mítinku.

Kde by se mohlo v roce 2019 závodit? Na Kladno padla před lety volba kvůli útulnosti stadiónu, kvalitnímu zázemí a blízkosti ruzyňského letiště. Podobná kritéria by mohly splňovat třeba Kolín či Plzeň. „Nějaký nápad už mám, ale nechci ho zveřejňovat, dokud ho neprojednám s místními,“ říká Lubenský.