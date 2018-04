Hawkins byl po kolapsu v závěru maratónu propuštěn z nemocnice

Pětadvacetiletý Hawkins měl necelé dva kilometry před cílem v čele maratónu zhruba dvouminutový náskok, ale ve velkém vedru jeho tělo selhalo. Nejprve se začal motat a upadl přes obrubník. Ještě se ale dokázal zvednout a pokračoval další stovky metrů, než znovu zkolaboval. Při druhém pádu se navíc udeřil hlavou o bariéru a zůstal ležet na silnici několik minut, než přišla pomoc.

Po prvním ošetření byl při vědomí a s lékaři komunikoval, ale sanitka ho převezla do nemocnice. Tu opustil dnes ráno. "Chtěl bych poděkovat veškerému zdravotnickému personálu v univerzitní nemocnici v Gold Coast za péči během posledních 24 hodin. A je skvělé být znovu se svými týmovými kolegy," uvedl na webu televizní stanice ESPN.

Probíhá ale vyšetřování, proč mu zdravotníci pomohli až po několika minutách. Australští funkcionáři to vysvětlují tím, že mu nesměli poskytnout pomoc, dokud nebylo jasné, že ze závodu odstupuje. Jinak by mu za přijetí cizí pomoci hrozila diskvalifikace.

Brian Roe ze světové atletické federace IAAF s tím ale nesouhlasí. IAAF totiž změnila pravidla poté, co byl Francouz Yohann Diniz diskvalifikován z chodecké padesátky na OH 2012 v Londýně, protože dostal od pořadatele vodu.

Na chodecké závody a maratóny při Hrách Commonwealthu dohlíželi pořadatelé najatí organizátory maratonu v Gold Coast, nikoliv zástupci australského svazu. "Pokud by to byl zdravotník IAAF, tak by zakročil a zjistil, jestli je ten běžec OK. Podle současných pravidel může poskytnout asistenci i v případě, že si myslí, že díky tomu bude moci závodník pokračovat," řekl Roe australské agentuře AAP.