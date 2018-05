Blogerka Hejnová mění plány! Konec kariéry se odkládá, zlákalo ji i suši

Už se nemůže dočkat. Po téměř devíti měsících vyběhne příští víkend dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová na svou parádní trať 400 metrů překážek. Do sezóny vstoupí na Diamantové lize v americkém Eugene a oproti původním plánům to nebude sezóna poslední. Vedle závodění ale dál bude spravovat svůj úspěšný blog Zdravě bez překážek. Na videu chystá jeden ze svých oblíbených nápojů spolu s kolegyní blogerkou Andy Pavelcovou (vlevo) a tréninkovou kolegyní, talentovanou vícebojařkou Janou Novotnou.

Zdá se, že vás blogování chytlo, loni jste byly mezi adeptkami na Blogerku roku…

Baví mě to. Jako profesionální sportovec vím, že je důležité, co do svého těla dostáváte, Andy zase skvěle píše. Mám radost, že sportovci i nesportovci se starají o to, jak se dobře stravovat.

Po olympiádě v Riu jste nechtěla slyšet, že byste vydržela závodit ještě další čtyři roky…

To je pravda, ale strašně rychle se to překulilo. Tokio je blízko a končit rok před ním by byla blbost. Pořád mě to baví, s Danou (trenérkou Jandovou) mám novou motivaci, miluju suši, tak do Tokia chci vydržet. (úsměv) Samozřejmě, když vydrží zdraví…

Zatím drží? Halovou sezónu, kterou míváte jako doplněk, jste vynechala…

Měla jsem drobný problém s lýtkem a už nemělo smysl to honit kvůli halovému mistrovství světa. Ale dlouho jsem nezávodila, o to víc se těším.

Cvičně jste si v Sušici zkusila 300 metrů překážek, z času 40,38 jste nadšená nebyla.

To nebylo moc dobré… Nechtěla jsem to rušit, i když jsme viděly, jaké počasí se chystá, byla zima a pršelo. Vzala jsem to v rámci tréninku, zaběhla si pak i hladkou třístovku. Z času jsem byla rozpolcená, vůbec neodpovídal tréninkům. Věřím, že v Eugene to bude jiné.

Tam by vás v nabité konkurenci potěšil jaký výkon?

Cokoliv pod 55 sekund bude na první start dobré. Na to určitě podle tréninku mám. Samozřejmě při prvním startu jste nervóznější, nevíte, co čekat. Takže taktika bude jasná, chci si hledět sama sebe a mít klapky na očích do poslední stovky. Vždycky chvilku trvá, než člověk trefí závodní tempo, jaké má.

Asi vám nevadí, že ve startovní listině není americký supertalent Sydney McLaughlinová, která v osmnácti letech posunula světový juniorský rekord už na 52,75.

To mi úplně nevadí. (úsměv) Já ten její závod viděla, překvapilo mě, že nebyl dokonalý. Drobila, neměla ideální rytmus na to, jaký zaběhla čas. Je strašně rychlá na hladkých tratích, až se ještě lépe naučí překážky, bude z toho fantastický čas.

Třeba i světový rekord?

To určitě může, je strašně šikovná.

Pro vás bude vrcholem mistrovství Evropy, z něhož ještě medaili nemáte?

Moc bych to chtěla zlomit. Asi jsem vždycky měla větší motivaci na světový šampionát, ten letos není, tak to snad v Berlíně prodám. Chtěla bych získat zlato.

Jak se vyvíjí váš spor s Českou poštou ohledně známky, na které údajně nejste?

Vůbec nevím, byla podána žaloba, starají se o to právníci. Já byla hrozně ráda, že jsem na známce, ale nepřijde mi fér, když mě pozvou na odhalení známky, a pak tvrdí, že to já nejsem. Přitom máme i znalecký posudek, dá se to poznat podle spousty detailů…