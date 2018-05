Nebyl schopný trénovat a musel odjet ze soustředění. Už se cítím mnohem lépe, hlásí Holuša

Do přípravy na novou sezónu vstupoval Jakub Holuša plný elánu. Přidal se ke skupině polského kouče Tomasze Lewandowského, aby se posunul dál. Avšak zdravotní problémy mu tréninky značně zkomplikovaly. „Ze soustředění v Maroku jsem musel odjet o dva týdny dříve, protože jsem nebyl schopný trénovat,“ přiznal na čtvrteční tiskové konferenci Holuša.

Potíže třicetiletého běžce začaly už na soustředění ve vysokohorském prostředí v USA a postupně se přidávaly další. „Měl jsem problémy s krví. Zjistilo se, že jsem měl nějakou infekci a zasaženy byly ledviny i játra. Ty pracovaly neustále, vůbec si neodpočinuly. K tomu jsem ještě měl zánět v kyčli a bolest mi vystřelovala do stehna. Všechno se to na sebe nějak nabalilo,“ vysvětloval mílař.

Pokusí se o limit

„Teď už se cítím mnohem lépe a mohu zase trénovat. „Dělám objem, týdně naběhám přes sto kilometrů, zkouším sprinty, jen se speciálním tréninkem jsem začal až nyní. Vše je ale na dobré cestě,“ věří český rekordman na 1500 metrů, kterému radost udělal i sobotní závod extraligy na pět kilometrů.

„Extraliga mi vlila do žil vlnu optimismu. Běželo se mi dobře, a to jsem neměl ani tretry,“ pochvaloval si. Další závod čeká na Holušu začátkem června, kdy se v Praze uskuteční Memoriál Josefa Odložila. Tam už poběží svou trať, patnáctistovku. „Bude to pro mě takový test. Jsem bojovník, takže se pokusím o co nejlepší umístění.“

„Musím běžet takticky. Nesmím přepálit začátek. Bude lepší, když budu pomalejší a zaútočím až v posledním kole,“ plánoval. „Kdyby se mi povedlo zaběhnout limit na srpnové mistrovství Evropy, tak by to bylo skvělé,“ dodal. Jeho hlavním letošním cílem bude právě evropský šampionát, který se uskuteční v Německu. „Tím, že toho musím ještě hodně dohnat, tak neabsolvuji tolik mítinků. Ušetřím nějakou energii a třeba to bude na mistrovství Evropy o to lepší,“ uzavřel Jakub Holuša.