Přemožitel Bolta Američan Gatlin poběží na Zlaté tretře

Sprinter Justin Gatlin znovu přijede do Ostravy.

Na vítkovickém stadiónu neporažený Gatlin poběží v Ostravě potřetí. V roce 2004 vyhrál běh na 200 metrů, o deset let později stovku za 9.86 vteřin. „Moc se znovu do Ostravy těším. Mám na tento rok svůj plán a jeho součástí je ukázat skvělým českým divákům velkou šou," řekl 36letý sprinter. „Gatlin je muž, jehož sledují média po celém světě. Navzdory svému věku je schopný, jak to dokázal nedávno v Ósace, vyhrávat. Bude připravený zaběhnout pod deset vteřin," upozornil manažer mítinku Alfonz Juck.

Ten očekává na stovce velký souboj. „Černým koněm pro mě v tom souboji nejlepších stovkařů bude Brit Reece Prescod, který vyhrál v Šanghaji a v sobotu byl třetí v Eugene, kde s pomocí větru zaběhl 9.98 vteřin. Je to muž budoucnosti," řekl Juck.

Na start nejkratšího sprintu pod otevřeným nebem se v Ostravě postaví další čtyři sprinteři, kteří zvládli sto metrů po deset vteřin Francou Christophe Lemaitre (9.92), rekordman Pobřeží Slonoviny Ben Youssouf Meite (9.86), Brit Adam Gemili (9.97) a rekordman Jihoafrické republiky Akani Simbine (9.89).

Turek s Ázerbajdžánskými kořeny Gulijev přijede do Ostravy po jedenácti letech, kdy na mistrovství světa dorostenců v roce 2007 získal v běhu na 200 metrů stříbrnou medaili. „Bude to zajímavý návrat po tak dlouhé době. Přijedu jako mistr světa a tomu by měl odpovídat i můj výkon. O ostravské rychlé dráze jsem slyšel jen samá pozitiva. Úkol je proto jasný: zaběhnout pod dvacet vteřin," řekl Gulijev.