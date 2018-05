Po štrece za volantem relaxoval mezi pstruhy. Juška vládne Evropanům, žádného se nebojí

V Turnově by snad nejradši skákal pořád. Vloni na Memoriálu Ludvíka Daňka dálkař Radek Juška překonal letitý český rekord Milana Mikuláše, v úterý výkonem o dva centimetry kratším 827 cm skočil do čela letošních evropských tabulek. A to absolvoval jen čtyři pokusy.