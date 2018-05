Jamajka nechrlí jen sprintery. Dacres v Turnově potvrdil pozici nejlepšího diskaře světa

Zapomeňte na to, že se na Jamajce rodí jen hvězdní sprinteři. Diskař Fedrick Dacres vládne světovým tabulkám tohoto roku hodem dlouhým 69,83 m a pozici aktuálně nejlepšího diskaře planety potvrdil i na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově. 19. ročník ovládl s přehledem hodem 68,35 metrů.

„Byly tady velmi dobré podmínky, cítil jsem se velmi dobře, šedesát osm metrů není špatný výsledek," culil se rodák z Kingstonu.

Byl to sice šestý nejlepší hod sezóny, jenže den před mítinkem na tréninku posílal disk na metu okolo sedmdesáti metrů. Atakovat tuto hranici si čtvrtý muž z loňského mistrovství světa dal za cíl.

Na atletickém stadiónu v Turnově sedmdesátku jednou dokonce překonal, jenže disk dopadl mimo výseč. „Je to škoda, že sedmdesátka byla mimo. Je vidět, že ještě nejsou tolik vyházení. Ale jinak jsem s výkony spokojený, favorit nakonec zvítězil a hodil slušných 68 metrů. To už něco znamená," zhodnotil Imrich Bugár, legendární československý diskař, od roku 1985 držitel českého rekordu a manažer jediného diskařského memoriálu na světě.

„Bylo mi opravdu ctí tady startovat, rád se sem příští rok vrátím znovu," pochvaloval si atmosféru Dacres. „Ukázal, že světové tabulky vede oprávněně. Věděl jsem, že má nejlepší výkony, proto jsem si ho zajistil už v zimě a domluvil se s jeho manažerem," prozradil Bugár.

Vítěz posledních Her Britského společenství jen podtrhuje nástup sportovců z Karibiku i do technických atletických disciplín.

„V oštěpu už máme Inda, v disku zase dva Jamajčany, kteří jsou takhle na úrovni. Vždy se někde najde nějaký talent a nikdy nevíte, z kterého státu to zrovna bude. Od olympijských her v Londýně to už nepřekvapuje," připomněl Bugár překvapivý triumf Keshorna Walcotta z Trininadu a Tobaga v oštěpu, prvního olympijského vítěze v hodu pocházející z Karibiku.

Pokud vše klapne, na příštím jubilejním 20. ročníku Daňkova memoriálu by se mohlo objevit všech osm nejlepších diskařů světa. „Ale záleží také na financích, kolik peněz seženeme. Není to levná záležitost. Máme rozpočet milión sto tisíc, za což není snadné udělat závody. Je skoro zázrak, že se tady tihle kluci objevili," uzavřel Bugár.