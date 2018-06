Nejrychlejší Češi se dali dohromady. Padne nejstarší český rekord?

Začátek 70. let byl zlatým obdobím československého štafetového sprintu. Pod vedením Leopolda Lázničky se skupina nejrychlejších běžců poctivě společně chystala, zkoušela předávky a odměnou jim bylo zlato z mistrovství Evropy v Helsinkách (v sestavě s Ladislavem Křížem místo Matouška) a o rok později dnes nepředstavitelné čtvrté místo na olympiádě.

I když ani jeden z helsinských šampiónů nepatří do desítky nejrychlejších sprinterů české historie, jejich společný výkon zůstává nedostižný. Dlouho se nedařilo nadchnout největší domácí rychlíky pro myšlenku stvoření špičkové štafety.

Teď ale českému sprintu dorostla generace úspěšných sprinterů z juniorských kategorií ochotná pilovat předávky, nezbytnou podmínku štafetového úspěchu. A tak se trénovalo při soustředění na Kanárských ostrovech, dvakrát v Nymburce a efekt se dostavuje.

Nejrychlejší za 30 let

Když se v úterý v Turnově postavilo na start kvarteto Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Pavel Maslák a Dominik Záleský, byl z toho čas 39,16 s. Čtyřiatřicet setin od rekordu, čtvrtý nejlepší čas české (československé) historie a nejlepší od roku 1988.

„Na první závod to byl rychlý čas. Podle osobních maxim na ten rekord máme. Ale vždy záleží i na domluvě, spolupráci a předávkách, kde se dá hodně ztratit. Zase tak rychlí nejsme, abychom je nemuseli trénovat,“ usmívá se trojnásobný halový mistr světa na čtvrtce Maslák, jenž by se v Berlíně mohl představit v obou štafetách.

„Minulý rok jsme měli poměr osobních rekordů na stovce k času štafety jeden z nejslabších v Evropě. Teď byla vůle se štafetě víc věnovat, všichni pochopili, že nestačí se sejít jednou před závody,“ cení si šéftrenér Tomáš Dvořák.

Zkusí to bez Masláka

Další pokusy o pokoření nejstaršího českého rekordu bude mít české kvarteto v pondělí při Odložilově memoriálu, v Ostravě při Zlaté tretře, případně ještě koncem července ve Švédsku.

Jen Masláka, jehož čekají čtvrtkařské starty, nahradí na českých mítincích ve štafetě bronzový z ME do 22 let 2015 na dvoustovce Jan Jirka. „V Turnově nebylo vše ideální, rezerva tam byla. Věřím, že rekord v této sestavě může padnout,“ říká Dvořák. Ostatně Veleba je na stovce českým rekordmanem, Záleský se Stromšíkem už mají splněný limit pro mistrovství Evropy v Berlíně.

„Kluci mají formu a věřím, že gradovat bude v Berlíně. Za rok by se mohli proběhnout na World Relays (šampionát štafet), zkusit se nominovat na mistrovství světa a celé by to mohlo vyvrcholit olympijskými hrami v Tokiu. Když kluci budou zdraví a budou mít tah na bránu, se štafetou by se tam mohli probojovat,“ věří Dvořák.