Hvězdní pořízci dorazili do Ostravy a jejich hrátky odnesl kameraman

Při závodech z nich stříká adrenalin, v ten moment byste jim nechtěli vstoupit do cesty. Ale když soutěžní vřava utichne? Dva aktuálně nejlepší koulaři planety Novozélanďan Tomas Walsh a Američan Ryan Crouser působí jako dobrosrdeční obři. Oba siláci patří mezi největší hvězdy středeční Zlaté tretry. Stadión si vyzkoušeli v netradiční disciplíně už v pondělí a jejich hrátky si bude pamatovat televizní kameraman po zásahu od Walshe, jak můžete vidět v našem videu.

Do Ostravy přijeli s předstihem z mítinku v polském Chorzówě, a tak měli pestřejší program než na jiných závodech. Walsh si zahrál s dalším Američanem Ryanem Whitingem golf. „Jasně že jsem vyhrál. Akorát v půlce nás ze hřiště vyhnala bouřka,“ hlásil.

Pak mezi sebou uspořádali soutěž ve vrhu levou rukou, v pondělí si na stadiónu i s českým rekordmanem Tomášem Staňkem zahráli koulařskou verzi pétanque. „Cestujeme po světě, trávíme spolu spoustu času, tak je fajn si to občas ozvláštnit,“ líčil Walsh a koulařská esa při vzájemném hecování skutečně působila více jako kamarádi než nesmiřitelní rivalové.

Ostatně i Staňkovi jsou zámořští vrhači lidsky bližší než třeba Němec David Storl či Polák Konrad Bukowiecki. „Když jsem v hale překonal český rekord, Američani mi psali, že to je super, toho bych se od těch dvou nedočkal. Tihle kluci jsou jiná liga, navzájem si přejou,“ oceňuje Staněk.

Jídlo i pivo

Hvězdné pořízky pojí daleko víc než souboje v koulařském kruhu. „Z nějakého důvodu máme my velcí kluci rádi jídlo a pivo,“ culí se Walsh vážící 120 kg. Crouser je ještě o 21 kilo těžší. „Tady jsme ještě pivo neměli, naposledy v Polsku po závodě, teď je třeba si dát pár dnů pauzu,“ smál se Novozélanďan a hned se ptal novinářů: „Jaké pivo bych tu měl vyzkoušet?“

Mužská koule zažívá po propadu na přelomu tisíciletí opět zlaté časy. Olympijský vítěz Crouser se letos posunul na 22,65 cm, Walsh ještě o dva centimetry dál, což jeho soupeř Whiting označil za „čistý světový rekord“, čímž nepřímo obvinil vrhače na prvních pěti místech historických tabulek z dopingu.

Sám Walsh toto označení odmítá, radši by byl světovým rekordmanem bez jakéhokoliv přídomku. Jemu i Crouserovi chybí k výkonu Randyho Barnese 23,12 ještě téměř půl metru.

Rekord v ohrožení?

„Oba na to mají,“ je přesvědčen Staněk. „Často je vídám, tak si umím udělat obrázek. Je začátek sezóny, ještě nejsou vyladěni, a když jsem viděl Ryana v poslední sérii v Oslu, to byla rána jako z děla,“ uznale vypráví Staněk o drobném přešlapu, po němž koule letěla až k hranici 23 metrů.

„Jsem v nejlepší formě, v jaké jsem kdy byl, můžu se 23 metrům přiblížit. A pak je to k rekordu jen kousek… Zatím by mi ale stačilo překonat 22,67, abych byl před Tomem,“ rýpl si Crouser s úsměvem do rivala Walshe.

Koule se teď zkrátka posunula mezi nejsledovanější disciplíny, však na Zlaté tretře má všech osm závodníků osobní rekord přes 21,90 m. „To je jedna z nejkvalitnějších startovních listin v historii,“ uznale hlásil Crouser. „Těžko teď hledat nabitější disciplínu,“ přikyvuje Staněk, jehož v souboji s elitou ještě limituje bolest v třísle, které měl natržené.