V 25 letech má svůj most. Dívka, která prolomila bariéry, zaútočí na Kratochvílovou

V předchozích letech atletický večer v Ostravě zakončoval sprint Usaina Bolta, letos má mítink gradovat vystoupením pětadvacetileté rodačky z Utrechtu. Úspěchy sbírala jako vícebojařka, než zjistila, že ve sprintech vyčnívá ještě více. A v roce 2015 v Pekingu na dvoustovce ukončila po deseti letech zlatou americko-jamajskou nadvládu.

„Já ale nikdy nepřemýšlela o tom, proti jakým soupeřkám běhám. Asi to je výjimečné pro lidi kolem, ale já myslím, že dokážeme běhat rychle bez ohledu na barvu pleti,“ tvrdí.

Po mítinku párty

Její popularita v Nizozemsku narostla natolik, že v rodném Utrechtu po ní pojmenovali most u školy, kam chodila. „Někdy mi to přijde docela zvláštní, když jedu na kole po mostě, co nese moje jméno,“ usmívá se Schippersová.

V Ostravě by mohla atakovat jeden z nejstarších rekordů mítinku, od roku 1981 ho drží Jarmila Kratochvílová časem 22,07 s. Nizozemka má osobní rekord 21,63 s.

„Záleží na podmínkách, ale ráda bych si tu minimálně vylepšila letošní maximum,“ cílí na výkon 22,34 s. A po mítinku zamíří domů i s bratrem Derekem, jenž je jejím manažerem. „Uděláme si s rodinou narozeninovou párty,“ těší se sprinterka, které bude v pátek 26 let.