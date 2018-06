Kontroverzní šampión Gatlin: Prostor po Boltovi se zaplnit nedá

Na jaký čas si troufáte? Věříte, že prolomíte poprvé v sezóně hranici deseti sekund?

Určitě se to může stát. I podle toho, jak letos běhá Mike Rodgers, můžeme předvést dobrý závod. A já fakt chci vyhrát tu křišťálovou tretru.

Dvě doma máte z minulých let.

Byl jsem tu už v roce 2004, kdy jsem viděl její fotku v programu a říkal si, že ji musím mít. Po dvoustovce mi bylo tak špatně, že jsem zvracel, ale získal jsem ji. A v roce 2014 jsem tu byl podruhé, viděl jsem, že trofej vypadá jinak, tak jsem ji chtěl znovu.

Ve druhém běhu se bude s Ostravou loučit mistr světa z roku 2003 Kim Collins. Umíte si představit, že byste závodil jako on ještě ve 42 letech?

Ne, i teď v šestatřiceti si to občas těžko představuju. (úsměv) Kim je můj dlouholetý soupeř, už před sedmnácti lety jsme proti sobě závodili na univerzitě. Je úžasné, kam to dotáhl, jak mladě vypadá a běhá. Je to škoda, loni se loučil Usain Bolt, letos Kim. Objevují se nová jména, ale musíme mít respekt k těm, co odcházejí.

Podaří se podle vás světové atletice Usaina Bolta nahradit?

To je prostor, který se zaplnit nedá. Ale musíme hledat nové závodníky a nové příběhy.

Hodláte vydržet až do mistrovství světa v Eugene v roce 2021?

Slyšel jsem, že by to byla hezká rozlučka, na mistrovství světa doma… Ale můj plán, že skončím po olympiádě v Tokiu, se nemění. Vždyť mi bude skoro čtyřicet, to už by bylo moc.