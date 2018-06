V předvečer Zlaté tretry vyhráli Wlodarczyková a Gudžius

Dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka Wlodarczyková se rozjížděla pomaleji, ale díky výkonu 74,55 metru ze třetí série se dostala do čela soutěže a pak dvakrát přehodila hranici 76 metrů. Vítězným hodem 76,43 zaostala o více než tři metry za vlastním loňským rekordem mítinku, ale dostala se do čela evropských tabulek.

Roli vedoucí ženy světových tabulek nepotvrdila Američanka Gwen Berryová. V závěrečné sérii dokonce na chvíli vypadla z průběžného umístění na stupních vítězů, ale pak se hodem dlouhým 74,21 metru posunula na druhou příčku. Třetí skončila Francouzka Alexandra Tavernierová (73,97), bronzová medailistka z MS 2015.

Českým reprezentantkám se nepodařilo zaútočit na limit pro ME v Berlíně. Potřebných 69 metrů nehodila ani osmá žena loňského MS Šafránková, jejíž jediný platný pokus měřil 67,78 metru. To na postup do finálové osmičky nestačilo, ve dvanáctičlenném startovním poli skončila jedenáctá. Další Češka Tereza Králová neměla jediný platný pokus.

Elitní světoví diskaři nezaútočili na pětatřicet let starý rekord mítinku Kubánce Luíse Delíse, který má hodnotu 68,06 metru. Zatímco v neděli házeli ve Stockholmu za 69 metrů, tentokrát se této metě ani nepřiblížili.

Gudžius jako první v soutěži přehodil pětašedesátimetrovou hranici a jeho výkon 66,30 z třetí série byl nakonec vítězný. "Bylo to těžké, ale jsem šťastný. Vítězství je vítězství," řekl po závodě.

Lídr světových tabulek Fedrick Dacres z Jamajky nastoupil se zabandážovaným pravým kolenem a soutěží se protrápil. V závěrečném pokusu se vzepjal na 65,36 metru a posunul se na druhou příčku.

Třetí skončil olympijský vítěz z Londýna a trojnásobný mistr světa Robert Harting (64,79), který na konci této sezony ukončí atletickou kariéru. "Tělo už neposlouchá. Je na čase, abych začal jen sledovat ostatní," poznamenal třiatřicetiletý Němec. Pořadatelé mu na rozloučenou se Zlatou tretrou po slavnostním vyhlášení promítli na velkoplošné obrazovce největší okamžiky jeho kariéry.

Český diskař Marek Bárta obsadil osmou příčku výkonem 59,09 metru. Hlavní program atletické Zlaté tretry se uskuteční ve středu.