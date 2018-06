Katařan Baršim chce v Ostravě začít překonáním rekordu

„Tyhle otázky mi opravdu nevadí. Naopak mě povzbuzují k tomu, abych se stále zlepšoval. Posledních pět let skáču přes 240 centimetrů. To je pro mě také rekord," uvádí výškař, jenž za necelé dva týdny oslaví sedmadvacáté narozeniny.

Už v tak mladé věku je v Kataru legendou. „Obětuji atletice hodně. Téměř nejsem doma, ale když vidím, že mě lidé na ulici poznávají, tak to stojí za to," svěřuje se Baršim. „V osmdesátých letech byla v Kataru atletika hodně populární, pak ale jedna generace atletů skončila a šlo to trochu dolů. V posledních pěti letech ale znovu nabírá na popularitě a jsem hrdý, že i díky mně. Lidé mě sledují, povzbuzují a říkají mi, že mě viděli tam a tam. Že jsem jejich ambasadorem. Tvrdě na sobě dřu když vidím, že z toho pak mají lidé radost," vykládá úřadující mistr světa z Londýna.

V Česku už závodil, před třemi lety vyhrál v Třinci Beskydskou laťku, atmosféru ostravské Zlaté tretry ale ve středu okusí poprvé. „Jsem velmi rád, že jsem se konečně to Ostravy dostal. Hodně jsem o tomto mítinku slyšel, ale nikdy se mi nepodařilo sem přijet," raduje se Baršim, který už déle jak rok neprohrál.

Jeho forma naznačuje, že rekord mítinku, jehož autorem je od roku 2014 Ukrajinec Bondarenko, padne. „Těch 233 centimetrů by měl být jenom začátek," naznačuje Baršim, že se pokusí vylepšit i své letošní maximum 240 centimetrů z Dauhá. „Letos není žádná olympiáda, ani světový šampionát, a tak se soustředím na rekordy. V Ostravě můžu začít tím, že ustanovím nový rekord Zlaté tretry," říká katarský výškař.