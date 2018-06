Vadlejch má i skalp olympijského vítěze. Proč se mu soupeři smáli?

Jak chutná vítězství na největším českém mítinku?

Je to super, ale poslední závody mám pořád lehce smíšené pocity, že mi pořád něco chybí. Ale vítězství je neuvěřitelné, Thomas Röhler se neporáží jen tak. Vyhrál tu poslední dva ročníky, porazil jsem jednoho z nejlepších oštěpařů na světě.

Zase jste si potvrdil, že devadesátimetrový hod je ve vašich silách?

Dneska byla zima, lehce pršelo, foukal lehký protivítr... To jsou všechno podmínky proti oštěpu, a i tak jsem hodil za 88. Všichni kluci už se mi smějí, že v takových podmínkách hodím přes 88. Musím si techniku srovnat v hlavě a uvidíme, kam to poletí.

Trenér Železný vás pochválil?

Pochválil. Říkal, že chtěli ještě otočit sektor, aby se házelo z druhé strany, ale už bylo těsně před závodem, tak to nestihli.

Má na vás na Zlaté tretře méně času, když má i povinnosti ředitele?

Ani ne. Já se většinou potřebuju dostat do lehkého transu, takže okolí stejně moc nevnímám. My si všechno řekneme před závodem, pak už je to na mně.

Překvapilo vás, že tribuny letos nebyly plné?

Musím říct, že docela jo. Ale i tak diváci vytvořili kotel, to je hlavní.

Věříte, že se do Ostravy vrátíte v září při Kontinentálním poháru?

To by bylo skvělé. Musím skončit do druhého místa na mistrovství Evropy, což bude těžké, ale budu bojovat.