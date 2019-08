První test vyšel. Basketbalisté pod Satoranského taktovkou zvítězili

Domácí si od začátku trpělivě budovali náskok, vycházely jim hlavně útočné kombinace. „Snažili jsme se nepodlehnout tuniskému chodícímu stylu basketu a hrát hodně rychle dopředu. Hlavně, že už se po nekonečných tréninkových dnech začalo hrát," říkal Hruban, jenž měl celý zápas jistou ruku.

„V obraně tam byly nějaké chybičky vinou horší komunikace, to ještě musíme vychytat," dodal český křídelník. Přitom dohrával s tržnou ránou na nose, když ho Hadídaní trefil loktem. „Spíš to byla nešťastná nehoda, než nějaká tvrdost soupeře. Spravilo to pár stehů," mínil Hruban.

Zprava největší hvězda českého týmu Tomáš Satoranský a Mourad Mabrouk z Tuniska.

Michal Kamaryt, ČTK

Český tým se dopustil pouhých jedenácti zrát míče, zatímco Tunisko jich mělo 22. „Byl jsem před zápasem ohledně výkonu trochu skeptický, protože v této hale jsem snad v životě neměl dobrý zápas. V pátek večer se mi ale hrálo docela dobře, z celého týmu byla znát chuť. Máme před startem mistrovství celkem slušnou porci celkem devíti utkání, to budou dobré prověrky," usmíval se Satoranský, jenž zaujal i efektní smečí.

Na hře reprezentace se ale projevil slabší doskok. I když Balvín dělal co mohl, pod košem měl přece jen navrch Salah Medžrí, který hrál za Dallas v NBA. Českou slabinou je i úspěšnost pouhých 56 procent při trestných hodech. „Tušil jsem, že to na úvod nebude stoprocentní výkon. Chtěl bych mužstvo vidět hlavně víc běhat. Jsem si ale jistý, že každý další zápas budeme vypadat líp i ohledně týmové chemie" mínil trenér českého výběru Ronen Ginzburg s vírou, že forma bude směrem k MS gradovat.

Domácí Jaromír Bohačík a Zied Channoufi z Tuniska.

Michal Kamaryt, ČTK

Zatím má izraelský kouč na čem pracovat. „Satoranský, Balvín nebo Schilb se k nám připojili až později, takhle všichni společně jsme byli pohromadě jen čtyři tréninkové dny. Jistě budeme řešit za pochodu spoustu problémů a zápasové testy ukáží, co s nimi dělat. Snažíme se v této fázi soustředit především sami na sebe, než nějak řešit soupeře," mínil Ginzburg.

V sobotu od 17:30 hraje národní tým s Polskem a v neděli od 15.00 h nastoupí proti Jordánsku.