Pumprla v šoku z květiny, Balvín měl ráno problém se rozběhnout

Hráči si v Koreji okamžitě posouvali dopředu ručičky hodinky ze speciální šedesátikusové edice se lvíčkem na ciferníku, které dostali v Praze na letišti. Na palubě letadla pak využili speciální oranžové brýle, jež jim měli stlačit na zhruba polovinu důsledky jet lagu po desetihodinovém letu přes sedm časových pásem.

Kapitán národního týmu Pavel Pumprla dostal na uvítanou od zástupkyně pořadatelů převzal kytku. „Ještě nikdy jsem nedostal květinu od ženy, natož od korejské," líčil a v dobrém rozmaru přiznal, že aklimatizaci zvládá zatím nečekaně bez větších potíží. „Určitě pomohlo, že jsme se po příletu snažili vydržet vzhůru co nejdéle. Zpestřili jsme si to i návštěvou luxusního showroomu automobilky Hyundai a já navíc obdarován kyticí, jsem se cítil skvěle," smál se Pumprla, který zatím ještě šetří podvrtnutý kotník z turnaje v Hamburku.

Kapitán mužstva Pavel Pumprla přebírá v Soulu kytici na uvítanou.

Jan Havlas

Dalších třináct reprezentantů šlo ale do přípravy v moderní hale v Soulu zcela naplno, včetně Patrika Audy, kterému ustupují bolesti zad, a také Martina Kříže, jenž necítí bolest v operované achilovce. „No trochu jsme ale měli problém se ráno na tréninku rozběhnout," připustil pivot Ondřej Balvín. podle nějž to ale nemělo až tak souvislost se sedmihodinovým časovým posunem. „Spíš to bylo celkovou únavou po cestě," vysvětlil s tím, že druhá tréninková fáze večer už byla lepší a také intenzivnější.

Angola jako úvodní soupeř na soulském turnaji je pro reprezentaci velkou neznámou. „Očekávám taková africký styl. Většinou nejsou moc dobří střelci, ale spíš vysocí atleti. Bude to s nimi asi hodně běhavý basket," zamýšlí se Balvín nad tím, co na Čechy zítra čeká.

Čeští basketbalisté při prvním tréninku v hale v Soulu.

Václav Mudra/ČBF

„Máme na videu dva jejich zápasů a těžko hodnotit, zatím se mi zdáli trochu horší než Tunisané, které jsme porazili před dvěma týdny na Královce. Ze začátku se snaží být disciplinovaní, ale pak už je to hodně individuální," vypráví asistent trenéra Petr Czudek.

V Soulu se totiž od soboty do úterý odehraje poslední přípravný turnaj pro čtyři účastníky blížícího se mistrovství světa. Kromě již zmíněné Angoly budou při turnaji formu před MS ladit také domácí výběr, s nímž se Češi utkají v neděli v 8:00 h SELČ a silná Litva, na níž reprezentanti narazí po pondělním zápasovém volnu v úterý 27. srpna od 11:00 h našeho času.

Tomáš Satoranský (vlevo) s Martinem Křížem potrénovali v dobré náladě.

Václav Mudra/ČBF