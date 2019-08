Lin bude po zisku titulu v NBA hrát čínskou ligu

Uplynulý ročník Lin zahájil jako hráč Atlanty a dokončil jej v Torontu. Za Raptors nastoupil do 23 zápasů základní části a do osmi utkání play off včetně jednoho finálového duelu proti neúspěšným obhájcům titulu z Golden State.

Lin nikdy neprošel draftem a proslavil se zejména v roce 2012 při angažmá v New York Knicks. Sérií velmi povedených zápasů tehdy vyvolal horečku, pro kterou se vžil pojem "Linsanity", což je spojení jeho jména se slovem "Insanity" (šílenství).

Zámořskou ligu hrál i za Golden State, Houston, Los Angeles Lakers, Charlotte a Brooklyn, ale jeho kariéru ničila častá zranění. V základní části odehrál 480 zápasů s průměry 11,6 bodu a 4,3 asistence, do dalších 25 utkání zasáhl v play off.