Prohra na úvod - 67:88. A to s největším favoritem na zisk zlata. Do mistrovství světa v Šanghaji vstoupili čeští basketbalisté zápasem proti Spojeným státům americkým. A zatímco v první čtvrtině se jim dařilo držet s favoritem krok, v té druhé už zaostávali a ve zbytku zápasu se jim pak nepodařilo manko dotáhnout.

S pětinásobnými mistry světa hráli Češi zpočátku vyrovnanou partii a po první třetině prohrávali o pouhé tři body 14:17. Ve druhé čtvrtině však šel favorit do trháku a po polovině zápasu vedl nad Čechy už 43:29.

Po třetí části se náskok Američanů ještě drobně navýšil a Češi před závěrečnou čtvrtinou prohrávali už 48:66.

Američan Joe Harris (6) mezi českými bránícími basketbalisty.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Cesta k postupu do další skupinové fáze o čtvrtfinále teď pro české reprezentanty vede přes další duely s Japonskem, které bude v úterý jejich nejbližším soupeřem, a Tureckem.

Satoranský nejlepším střelcem

Začátek proti Američanům, kteří se v Číně musí obejít bez největších hvězd NBA, byl slibný. V úvodní čtvrtině výběr trenéra Ronena Ginzburga dokonce otočil skóre a ujal se vedení 11:7. Pak ale favorit zabral, ve druhém dějství rozhodl a zbytek zápasu už s přehledem kontroloval.

"Když prohrajete zápas, jste zklamaní, ale když hrajete proti nejlepšímu týmu světa... Výkon to byl dobrý, snažili jsme se, aby neměli ofenzivní doskoky a rychlé protiútoky. Celkově jsem spokojený za našu hru defenzivně a ofenzivně a dává nám to naději na to navázat," řekl trenér českého týmu Ronen Ginzburg.

Američan Donovan Mitchell se pokouší skórovat proti Čechům.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Klíčový náskok si tým USA vypracoval ve druhé čtvrtině, kterou vyhrál 26:15. Po poločase se dlouho hrálo opatrně a během tří úvodních minut padly jen dva koše. Jako první střelecké trápení ukončili Češi a chvíli to vypadalo, že by mohli ještě utkání zdramatizovat. Američané ale nic takového nepřipustili a v závěrečné čtvrtině si vypracovali náskok až o 26 bodů.

Nejlepším střelcem zápasu byl jediný český zástupce v NBA Tomáš Satoranský se 17 body, po třinácti bodech přidali Jaromír Bohačík s Vojtěchem Hrubanem. Na straně USA si Donovan Mitchell připsal 16 bodů, Harrison Barnes 14 a Kemba Walker 13.

"Myslím si, že můžeme být, neřeknu spokojení, ale hrdí na to, jak jsme dneska v zápase bojovali. Chtěli jsme do toho jít hlava nehlava. První čtvrtinu jsme se nezalekli. Oni samozřejmě ukázali svou individuální sílu. Myslím si, že hráli i dobře týmově, ale po většinu zápasu jsme se nezalekli a bojovali až do konce," prohlásil Satoranský, jediný současný český zástupce v NBA.

Zápas zaplnil hlediště haly Oriental Sports Center 17 800 diváky a hodně byli vidět a slyšet i ti čeští. Pro české reprezentanty byl podle křídelního hráče Vojtěcha Hrubana nezapomenutelný díky premiéře všech hráčů výběru na MS, soupeři i atmosféře.

"Byla skvělá - neuvěřitelné množství českých vlajek a českých fanoušků, podporu jsme opravdu cítili a slyšeli na hřišti, i když to pro ně muselo být náročné. Začaly to hymny, kdy jsme si opravdu uvědomili, že tady jsme, že hrajeme proti USA. Pak první koše... Takové věci. Budeme si to pamatovat do konce života," řekl.