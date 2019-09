Pro český tým je navíc úterní vítězství první na MS, protože šampionátu se naposledy před 37 lety účastnilo Československo. "Musím říct, že je to super. Paráda. Na druhou stranu: teď jsme v situaci, ve které jsme chtěli být. Čili že si to s Tureckem rozdáme o postup," řekl v Šanghaji Bohačík novinářům.

Rozehrávač Nymburka k důležité výhře nad Japonskem pomohl 22 body a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Přednost dostal i před spoluhráčem Blakem Schilbem, který zaznamenal rovněž 22 bodů. "Nevím, jestli tu cenu rozpůlíme. Nebo rozdělíme na dvanáctiny," připomněl Bohačík, že Češi sázejí spíš na týmový výkon než na individuality.

"Je to tak. Říkám to pokaždé, když dám víc bodů, že to znamená, že tým pěkně spolupracuje," přidal Bohačík. "Nejsem žádný veliký hráč jeden na jednoho, co by si vytvářel svoje střely. I moje body jsou důkazem toho, že tým šlape. Někdy bychom si možná měli míč trochu víc půjčit, ale na to jsou videa," prohlásil.

Výhru nad Japonskem nechtěl Bohačík přeceňovat. "Dnes to bylo hrozně těžké. Ale co to vypovídá o týmu, to uvidíme až po zápase s Tureckem," přidal. "Jsme teprve ve dvou třetinách základní části. Jeli jsme sem s tím, že před posledním zápasem chceme být ve hře o postup a to se splnilo. Radost je neskutečná, ale pořád je čeho dosáhnout," dodal.