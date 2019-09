Byl to zápas o všechno. Karty měly Česko i Turecko rozdané stejně, vítěz postoupí mezi 16 nejlepších mužstev na basketbalovém MS. Nakonec se obří šanghajská aréna Oriental Sports Center proměnila v oázu ohromné české radosti.

Čeští basketbalisté se radují z postupu do další fáze mistrovství světa

Trenér Ronen Ginzburg i všichni jeho svěřenci zvedali ruce nad hlavu a radostně zatínali pěsti, když byl v poslední minutě jejich náskok už dvouciferný. „Na konci jsem měl až slzy v očích, píšeme tu historii. Jezdili jsme celý zápas po zadku, jinak to nešlo. Dali jsme do toho plno energie a byli odměněni," vykládal do kamery Vojtěch Hruban, s osmnácti body nejlepší český střelec.

„Pro mě jasně nejlepší zápas v reprezentačním dresu," říkal pro Českou televizi nadšený Ondřej Balvín s vlajkou na ramenou. S úsměvem pak popisoval skvěle fungující spolupráci s tvůrcem hry. Saty konečně pochopil, že když neví, co s míčem, ať mi to nahodí ke koši a já to tam dostanu," vtipkoval 217 centimetrů měřící pivot.

Satoranský: Od nás postup nikdo nečekal

„Balvan konečně předvedl svoji hru. Já mu to říkám furt, že když tohle dokáže, vzrostla síla celého mužstva," vracel mu hned radostný sarkasmus Tomáš Satoranský, na němž bylo také patrné velké nadšení.

Čeští basketbalisté předvedli proti Turecku bojovný výkon.

(ČBF/Václav Mudra)

„Od nás ten postup nikdo nečekal, ale my tam pro něj nechali na hřišti úplně všechno. Nebylo to o jedinci, ale o celém týmu. Zase jsme vyšli z perfektní činnosti v obraně a byli trpělivější v útoku," líčil Satoranský.

„Nezalekli jsme se Turků a vydrželi jsme celých 40 minut dávat do toho srdce, no úplně maximálně," doplnil Balvín, jenž si zapsal ceněný double-double, protože měl na kontě 17 bodů a 11 doskoků.

Další fáze v Šen-čenu

Reprezentanty nyní čeká stěhování do Šen-čenu, kde budou hrát osmifinálovou skupinu K. Všechna tři dosavadní utkání se jim započítávají i do další tabulky a příštím soupeřem Česka bude v sobotu dosud neporažená Brazílie.

Národní tým startuje za dobu samostatné existence Česka na MS vůbec poprvé, naposledy tam hrálo ještě Československo v roce 1982. Turnaje se zúčastnilo celkem čtyřikrát a dvakrát skončilo desáté, jednou deváté a maximem je šesté místo z roku 1970.