Stačí zdánlivá maličkost, zdolat Řecko. Pokud ale náš příští soupeř dnes odpoledne neporazí Američany, může si národní tým v pondělí s ním dovolit i prohru rozdílem 11 bodů a stejně projde do čtvrtfinále. Tedy za podmínky, že Brazilci potom senzačně nezdolají USA.

„Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že budeme mít možnost takhle se prát o čtvrtfinále, tak bych mu vůbec nevěřil. Ale zase jsme ukázali, jak dokážeme být hladoví," liboval si pro Českou televizi tvůrce hry národného týmu Tomáš Satoranský.

Reprezentanti udivují odborníky i laickou veřejnost. „Kdo by od nás čekal, že dáme přes devadesát bodů Turkům i Brazilcům. Pořád ale máme před očima Poláky, které jsme v přípravě dvakrát porazili, a oni už jsou tady ve čtvrtfinále, tak to je pro nás motivace," říkal do televizní kamery kapitán Pavel Pumprla a jen s úsměvem připomněl, že při anketě ČT před turnajem řekl, že 7. místo je absolutním snem a najednou se mu zdá už jako dosažitelné.

Patrik Auda (vlevo) a Tomáš Satoranský (vpravo) v utkání s Brazílií.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

Radost z vítězství nad dalším silným soupeřem vůbec provázela opět spousta emocí. „Nevím, jestli to slovo neskutečné už není během turnaje trochu ohrané, ale nám se tady neskutečně daří každým zápasem povýšit svůj výkon. Byla to naprostá bomba, že jsme takhle dominovali proti dosud neporažené Brazílii a měli to pod kontrolou," tvrdil Pumprla.

„Povedlo se nám Brazilce přejet fyzicky, na to jsme si věřili. Byla tam opět skvělá obrana a celé mužstvo prodává i sebevědomí. Každý hráč tady roste, dovolí si úžasné věci," líčil mozek české hry Satoranský. „Saty dělá úžasnou práci. Když přišla chvilka, že jsme trochu vadli, vždycky se mu povedlo nás velmi rychle zase nakopnout," ocenil i Pumprla.

Kapitán ale přiznal velké obavy o zdravotní stav Blake Schilba, jenž musel předčasně ze hry s velkou bolestí kotníku po špatném dopadu při střelbě. „Je to asi hodně špatný, nemohl na to ani vůbec došlápnout. Blake není typ hráče, kterého by museli odvážet na vozíčku. Zatím noc nevěřím tomu, že do pondělního zápasu s Řeckem bude v pořádku, ale třeba doktoři zvládnou zázrak," připustil.