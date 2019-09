„Když jsme k Schilbovi přiběhli na palubovku, vypadalo to špatně. Doslova se svíjel bolestí, ta později trochu odezněla. Na střídačce pak nohu poctivě ledoval, dostal i pilulky proti otoku, Teď odjeli s doktorem rovnou z haly do nemocnice na vyšetření, " popisoval v České televize manažer národního týmu Michal Šob a doufal, že kotník není zlomený.

„Všechno nám ukáže až rentgen. Držíme Blakeovi i nám všem palce. Pokud by šlo jen o pohmoždění, určitě se budeme snažit i s fyzioterapeuty udělat maximum pro to, abychom ten podvrtnutý kotník dali ještě nějak do kupy. Moudřejší ale budeme v neděli ráno. Podle toho, jak moc noha oteče, se bude postupovat dál. S výronem by ale šlo nějak bojovat," přibližoval Šob.

Pumprla: Je to asi hodně špatný

Kapitán Pavel Pumprla moc velkým optimistou nebyl. „Je to asi hodně špatný, nemohl na to po utkání ani vůbec došlápnout. Blake není typ hráče, kterého by museli z palubovky odvážet na vozíčku. Zatím noc nevěřím tomu, že do pondělního zápasu s Řeckem bude v pořádku, ale třeba doktoři zvládnou zázrak," připustil.

Schilb, který řadu sezon odehrál v Nymburce, získal české občanství před čtyřmi lety i díky tomu, že měl za partnerku dívkou narozenou v tuzemsku. „Moje české kořeny prorostly hodně hluboko. Baví mě hrát za tuto zem, jsme jejím hrdým reprezentantem," tvrdil Schilb už při odjezdu na MS.