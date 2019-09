Národní tým s favorizovaným soupeřem prohrál 77:84, a pokud odpoledne Američané porazí Brazílii, zahrají si Češi při první účasti na šampionátu čtvrtfinále. Řekové mohli na postup pomýšlet pouze v případě, že by dnes v Šen-čenu zvítězili minimálně o dvanáct bodů.

"Aktuálně je to sladká prohra, ale už potřetí na turnaji budeme fandit USA. A i když je to velmi pravděpodobné, tak kolikrát už jsme viděli, že něco dopadlo očekáváním navzdory? Nikdo nečekal, že porazíme Turky. A my je porazili. V tom je krása sportu. Vyhraje ten lepší a my musíme čekat," řekl Balvín novinářům.

Osmifinálové utkání mistrovství světa basketbalistů: ČR - Řecko, 9. září 2019 v Šen-čenu. Tomáš Satoranský z ČR (s míčem) mezi řeckými hráči.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

"Doufám, že nás nezklamou. Zatím vyhrávají a budeme věřit, že to dokáží znovu," přidal. "Ještě tam nejsme, ale pokud to vyjde, byla by to napsaná historie pro český basket. Dnes to bylo těžké, ale ukázali jsme, že se umíme rvát a ukázali jsme směr pro český basket," dodal.

Pátý faul?

Český tým přitom nebyl daleko od vyřazení, protože v poslední čtvrtině prohrával třikrát o 12 bodů, což by pro něj znamenalo konec. "Myslím, že už jsme všichni dost zkušení hráči na to, abychom věděli, že to nic neznamená. Ale takové jsou velké zápasy, nemůžeme přemýšlet, že prolomili nějakou hranici. Ne! Musíme být s hlavou vzhůru. Držet se našeho basketu a dělat práci, kterou jsme dělali," prohlásil Balvín.

Poté se však právě na českém pivotovi vyfauloval Adetokunbo a Řekové bez své největší hvězdy nakonec potřebné vedení neudrželi. "Já jsem ani nevěděl, že to byl jeho pátý faul. Myslel jsem, že to byl čtvrtý," uvedl Balvín.

Český basketbalový reprezentant Pavel Pumprla doskočil míč v utkání osmifinálové skupiny proti Řecku na mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP

"Byl jsem rád, že jsem to přežil, docela slušně mě přejel. Ale jsem spokojený, bylo to důležité. A na mně si udělal tři fauly z pěti. Jsem rád, že jsem pomohl v jeho bránění," řekl Balvín. " Je to brutální hráč, ale pravidla FIBA ho dokážou zastavit," dodal pivot Bilbaa.

Češi navíc museli nepříznivé skóre otáčet i v prvním poločase, ve kterém brzy prohrávali 2:10. "My jsme na začátku byli absolutně mrtví, ale absolutně. Dělali jsme strašné chyby, ztráceli míče, do poločasu jsme měli dvanáct ztrát, což je hrozně moc. Když dal Boči (Jaromír Bohačík) trojku, prolomil to na 5:10 a to nám zvedlo morál, že jsme zase zpátky na koni," uvedl Balvín.

V závěru pak Češi udrželi nervy na uzdě a poslední nápor Řeků kontrolovali především díky Bohačíkovi, který proměnil pět ze šesti trestných hodů. "Jsme už všichni dost zkušení hráči, abychom to zvládli. Boči nedal jednu šestku a předvedl, že vyrostl do velkého hráče. Dneska to speciálně dokázal," prohlásil Balvín.