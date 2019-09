Čechům bylo jasné, že i porážka o jedenáct bodů s favorizovaným Řeckem by jim nakonec mohla na vysněné čtvrtfinále stačit. A přestože v závěrečné čtvrtině hned třikrát prohrávali už o dvanáct bodů, nakonec prohráli jen 77:84. Pak už zbývalo jen spoléhat na očekávanou výhru Američanů.

Jejich zápas s Brazilci, který favorizovaní obhájci titulu dlouho jen těsně vedli, už čeští hrdinové sledovali ve společenské místnosti hotelu InterContinent v Šen-Čenu. V závěru již bylo jasné, že Američané míří za výhrou a národní tým si mohl vychutnat odpočítávání posledních sekund k závěrečné siréně zápasu, která definitivně dala průchod euforii týmu kouče Ronena Ginzburga.

Kvality Čechů uznal i kouč vítězných Řeků Thanasis Skurtopulos, který však své svěřence do čtvrtfinále nedostal. "Češi si postup zasloužili, hrají výborně celý turnaj. My jsme se hodně snažili, dneska jsme hráli tvrdě, víc než obvykle. Snažili jsme se držet skóre, jak jsme potřebovali, ale nevyšlo to," smutnil Skurtopulos.

Sami čeští reprezentanti jakoby po vítězném pokřiku na hotelu nemohli uvěřit, kam až své senzační tažení v Číně dotáhli.

"Já jsem seděl a rozhlížel se. Koukal jsem se na hodinky, kde mám datum, jestli jsem něco nepopletl, nebo je čínský Nový rok... Odpočítával se konec zápasu, i když v posledních pěti minutách už se nedalo počítat, že by Brazilci proti takovému týmu ještě měli sílu na zvrat. Takové to očekávání, aby mohla konečně propuknout radost," popsal kapitán Pavel Pumprla dění za zavřenými dveřmi.

"Radost je taková nezvyklá, jak si to člověk neuhraje na hřišti v tu konkrétní chvíli. Je to zvláštní pocit, možná aspoň nebude ta oslava tak bujará, jako by byla po výhře na hřišti. Potřebujeme pošetřit síly, kumuluje se to ohromně, plus cestování, za další dva dny další zápas. Možná bude mít výhodu ten, kdo bude mít víc sil," prohlásil.

Český basketbalový reprezentant Pavel Pumprla doskočil míč v utkání osmifinálové skupiny proti Řecku na mistrovství světa.

Ng Han Guan, ČTK/AP

"Chce se mi trochu spát a už bych jel aj domů, ale když je to to čtvrtfinále, asi to tam ještě pošleme...," vtipkoval Pumprla. "Pocity jsou neskutečné, když jsme u klišé, přidám taky jedno: Ještě tomu úplně nevěříme. Zvlášť když si po zápase člověk říká: Mám se radovat, nemám? A čekáte, vedou Američané o dvacet, bude to stačit? A jo! Už tam jsme."

Pumprla přiznal, že v průběhu zápasu se mu honily hlavou různé myšlenky.

"Snad si Američani nebudou chtít vybírat soupeře nebo nebudou chtít odpočívat. Člověka napadne cokoli. Sto důvodů, proč by mohli prohrát. Ale ta pravděpodobnost tam byla značná, že vyhrají," podotkl.

Ve čtvrtfinále narazí Češi v Šanghaji ve středu na Austrálii. "Upřímně, když jsme si řekli, jestli chceme Austrálie, nebo Francie, shodli jsme se, že je nám to úplně, ale úplně jedno. Tohle je tým, který porazil Američany. Tady ještě neprohráli, o to těžší bude je porazit," prohlásil.

"Uvidíme, s čím se probudíme, ale určitě nechceme přijít do čtvrtfinále odevzdaní, ale připravení se poprat o cokoli. Evidentně se tady v Číně může stát cokoliv," řekl český kapitán.

Taky seš úplně...

Tažení turnajem je podle něj náročné nejen fyzicky, ale i emočně. "Šli jsme po večeři se Satym (Tomášem Satoranským) po chodbě a koukali na sebe a on říká: 'Taky seš úplně...' No někde. A já: 'Taky.' Zápas s Japonskem částečně, pak s Tureckem, Brazílií, Řeckem je pokaždé play off zápas. Nevyjde to a můžeme si balit kufry domů," prohlásil Pumprla.

Český basketbalista Tomáš Satoranský během utkání mistrovství světa proti Řecku

Ng Han Guan, ČTK/AP

"Ale pokaždé to zatím vyjde a můžeme se soustředit na něco dalšího. Fakt člověk neví, jestli bude další den doma, v Šanghaji, v Pekingu nebo kde ještě po Číně pojezdíme. Je to neskutečně náročné, ale ta odměna je tak vysoká. Jsme mezi nejlepšími osmi na světě, to přebije všechno," dodal.

I z Číny vnímá, že v Česku budí basketbal velkou pozornost. "Dostává se to k nám po kouscích, nejvíc přes sociální sítě nebo když napíše někdo ze známých. Nepamatuju si, kdy naposledy kvůli některému sportu všichni psali. Od politiků přes celebrity. Jak nám, tak všeobecně zprávy do světa. Uvědomujeme si aspoň částečně, co to mohlo způsobit. Na jednu stranu je škoda, že tomu nejsme blíž. Samozřejmě by nás to nabíjelo ještě o to víc, ale zpráv se k nám dostane dost," dodal.