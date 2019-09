"Gratulace Austrálii, odehráli vážně dobrý zápas. Na druhé straně jsem opravdu hrdý na náš tým. Měli velmi dobrý první poločas, ve druhém jsme začali trochu kazit v obraně. Oni si dávali výborně míč a dali pár snadných košů, to bolelo. Taky byli celý zápas hodně tvrdí, agresivní v obraně. Jsou silní. Ale jsem šťastný, že jsme s nimi bojovali do poslední sekundy," řekl Auda.

Austrálie vyhrála i šestý duel na turnaji. "Věděli jsme, že všechny zápasy tady na turnaji hráli výborně. I přáteláky, porazili Ameriku. Věděli jsme, že to bude hodně těžký soupeř, ale už několikrát se nám podařilo týmy zaskočit, chtěli jsme od začátku do toho jít naplno," prohlásil Auda.

Češi ještě ve 25. minutě drželi vyrovnaný stav 43:43, pak ale soupeř zlomil zápas šňůrou 14:0. "Snažili jsme se bojovat, první půlku se nám to dařilo, možná nám ve druhé trochu došly síly. Ale celkově byl výkon dobrý a určitě se nemáme za co stydět," uvedl pivot francouzského Boulazacu.

"Oni ve třetí čtvrtině začali trochu nabírat vedení. Celkově si v útoku dobře nahrávají, nachází volné hráče, nemají to postavené jen na jednom, dvou, ale hrají celkově v pěti," hodnotil. "Je hrozně těžké takový tým ubránit, na druhou stranu v obraně hráli silově až úplně do konce, nenechali nám nic zadarmo. Ve třetí čtvrtce, když získávali náskok, se nám nepodařilo s nimi úplně držet krok," doplnil Auda.

Porážka USA s Francií rozhodla o tom, že v boji o páté až osmé místo nepůjde o přímý postup na olympijské hry v Tokiu. "Já jsem v tom zápase úplně Americe nevěřil. Celou dobu jsem si myslel, že přijde někdo, kdo je porazí, ať už to bude Francie, nebo jsem myslel možná Srbsko. Nejsem zase tak překvapený, spíš jsme fandili samozřejmě Američanům kvůli olympiádě, ale dopadlo to, jak to dopadlo," prohlásil Auda.

Vážil si podpory od všech krajanů, kteří basketbalisty na dálku podporovali různými vzkazy, například od hokejové legendy Jaromíra Jágra nebo členů Dejvického divadla. "Za poslední dny byla vidět velká podpora na sociálních sítích od všech možných známých osobností. Je to super, určitě jsme za to hrozně rádi, že nám takhle fandí, snažili jsme se využít tohle všechno jako extra motivaci a bojovat každý zápas, co nejvíc můžeme," dodal Auda.