"Dnes splněno na sto procent. Mám pocit, že jsme do zápasu vstoupili trochu s těžšíma nohama, ale potom se nám podařilo skórovat z rychlejšího přechodu, což nám dodává vždy dost síly," řekl Bohačík, který proměnil pět trojkových pokusů.

"Máme v hlavě vsugerováno, že rychlý protiútok je náš. To nám dodalo hodně energie a Saty to dnes tlačil neskutečně, nacházel nás tam pěkně na trojkách a Vojta Hruban, který ke svým klasickým bodům přidal ještě velké doskoky, takže skvěle," doplnil Bohačík.

Jaromír Bohačík se snaží zabránit ve střelbě Mateuszi Ponitkovi z Polska.

Aly Song, Reuters

Zatímco Češi měli v nohou středeční čtvrtfinále s Austrálií, Polsko hrálo se Španělskem už v úterý. "Trochu jsem se toho bál, ale evidentně to nebyla až taková překážka. Možná to Poláci měli těžší v hlavách, protože měli více času nad tím přemýšlet o co hrají," našel naopak výhody.

"To my jsme se šli vlastně jen vyspat, najíst a jeli jsme zpět sem, takže jsme do toho vstoupili s čistou hlavou, trochu s bolavýma nohama, ale ty se nakonec rozeběhly, takže paráda," prohlásil.

Český tým motivovalo i vyrovnání nejlepšího počinu ještě z dob Československa v podobě šestého místa z roku 1970. "Připomínali jsme si to několikrát. Už ani nevím, kolikrát jsme tady řekli slovo historické, každý den je něco nového, historického. Bavili o tom často a je to tam," radoval se. "Když se tady pořád bavíme o historických rekordech, tak mě trochu mrzí, že Tomáši (Satoranskému) včera nedopadl triple double, i když on to neřeší," doplnil Bohačík.

Češi na šampionátu už s jistotou skončí před USA. "Kdo by to řekl před turnajem. Neskutečné," usmíval se Bohačík. V sobotu v Pekingu je čeká duel o 5. místo se Srbskem. "To je hvězda za hvězdou, hrozně se na to těším, protože jsem si je přál. Protože s Amerikou jsme hráli už minulý týden, přeci s nimi nebudeme hrát dvakrát za čtrnáct dní."

Ostrý souboj! Polský basketbalista A.J. Slaughter se snaží prosadit přes Patrika Audu v utkání mistrovství světa o 5. až 8. místo.

Aly Song, Reuters

Před turnajem by svěřenci trenéra Ronena Ginzburga netušili, že budou u vyvrcholení turnaje v Pekingu. "Ani nevím, jak dlouhý to je let, ale my jsme na přesuny zvyklí. Čína je obrovská. Budeme rádi v Pekingu, v dění bojů o medaile, takže tam bude pěkná atmosféra a užijeme si turnaj až do konce," řekl.

Loučení s Šanghají, kde Češi hráli tři duely základní skupiny a po návratu z osmifinálové fáze i čtvrtfinále a dnes, si užili. Zápas s Polskem v Oriental Sports Center pro 18 tisíc fanoušků měl skvělou kulisu.

"Je to úžasné, mám pocit, že tu byl dnes plný stadion nestranných čínských fanoušků a oni evidentně mají rádi basketbal. Musím říct, že tu basketbalová kultura je mnohem větší než v Šen-čenu. Trochu jsme se obávali, že tu budeme hrát jen s kamerami, ale fanoušci nás překvapili," dodal Bohačík.

"Soupeř byl lepší. Češi tu hrají fantasticky a je těžké proti nim cokoliv udělat," připustil kapitán polského týmu Adam Waczyňski v rozhovoru pro televizi TVN 24. Podle ní Poláci nedokázali zhatit české trumfy v podobě rychlých útoků a přesné střelby z delší vzdálenosti. "Celý zápas nás Hruban a Bohačík trestali. Když jsme jim nechali centimetr, hned stříleli trojku. Hráli dnes zázračně, a proto jsme prohráli," řekl Aaron Cel.