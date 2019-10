Talent Williamson si před vstupem do NBA poranil koleno

Zion Williamson z New Orleans

New Orleans Pelicans dnes zakončí přípravu na hřišti New York Knicks už bez Williamsona, který v dosavadních zápasech před sezonou naplňoval vysoká očekávání. Devatenáctiletý robustní hráč měl ve čtyřech přípravných duelech průměr 23,3 bodu a 6,5 doskoku. Do nového ročníku NBA vstoupí Pelicans v úterý zápasem proti obhájci titulu Torontu.

Williamson, který byl draftován hned po prvním roce na univerzitě Duke, získal status hvězdy ještě před vstupem do NBA. V létě podepsal s firmou Nike čtyřletou smlouvu na 75 milionů dolarů.