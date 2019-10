Nymburk ovládl reprízu finále, Hruban zářil i v půjčených botách

Nejlepším střelcem zápasu v Děčíně byl s 18 body nymburský Vojtěch Hruban, který si přitom musel vypůjčit boty od protihráče Tomáše Pomikálka. "Mám dva stejné páry bot a dnes se mi stala taková nepříjemnost, že jsem si omylem vzal dvě levé boty. 'Pomi' mi půjčil svoje, čímž mi vytrhl trn z paty. Máme stejnou velikost, není to poprvé, co si půjčujeme boty. V Nymburce už jsme si je půjčovali. Naposledy to bylo opačně. Ale už je to dávno," uvedl Hruban.

"Kdybych věděl, že to Vojtovi dnes takhle půjde, tak mu je nepůjčím. Ať hraje ve dvou levých," žertoval Pomikálek, který byl se 14 body nejlepším střelcem domácích. "S Vojtou se známe od 13 let, takže pro mě nebyl problém mu je půjčit," dodal.

Nymburk, který ve středu na úvod Ligy mistrů zdolal Bamberg, se musel obejít bez zraněného Ivana Almeidy. Nová posila českého šampiona léčí kotník.

"Pro nás je důležité, že jsme to dohráli bez zranění, protože se teď potřebujeme soustředit na Ligu mistrů," uvedl nymburský kouč Oren Amiel. Jeho svěřence čeká už v úterý zápas s Gaziantepem.

Opava zvládla souboj dosud neporažených týmů s Ústím nad Labem i bez stále zraněných Filipa Zbránka a Radima Klečky. Slezany znovu táhl kapitán Jakub Šiřina, který dal 25 bodů.

"Za tohle vítězství jsem velmi rád. Ústí mělo tři výhry v řadě a my jsme měli patřičný respekt. První čtvrtina byla z naší strany špatná, ale naštěstí jsme dobrou obranou a větší rotací hráčů utkání dotáhli k vítězství," řekl opavský trenér Petr Czudek. "Drželi jsme se pouze v první čtvrtině. Potom Opava zpřísnila obranu a my jsme nebyli schopni reagovat. Zaznamenali jsme pouze dva útočné doskoky a s tím se vyhrát nedá. Rozdíl ve skóre neodpovídá průběhu utkání, ale to je basket," konstatoval kouč Ústí Antonín Pištěcký.

Třetí v tabulce je Olomoucko, které zvítězilo 83:63 v Pardubicích, kde vedlo až o 29 bodů. Třetí výhru v sezoně si připsal i USK Praha, který zdolal Hradec Králové 82:74. Hostům nepomohlo ani 27 bodů Pavola Lošonského.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 4. kolo: Děčín - Nymburk 69:86 (19:26, 32:45, 51:65) Nejvíce bodů: Pomikálek 14, Autrey 11, Šiška, Carlson a Feštr po 9 - Hruban 18, J. Bohačík a Dalton po 11, Booker a Rogič po 10. Svitavy - Brno 94:73 (27:20, 43:35, 66:57) Nejvíce bodů: Puršl 25, Slezák a Svoboda po 17, Crandall 16 - Stegbauer 16, Heřman 14, Diatta 12, Nehyba 11. Pardubice - Olomoucko 63:83 (16:23, 33:46, 43:65) Nejvíce bodů: Potoček 13, Škranc 10, Kohout 9 - Palyza 19, Morgan 14, Josipovič 12, Kouřil 10. USK Praha - Hradec Králové 82:74 (26:17, 50:36, 66:56) Nejvíce bodů: Mareš 18, Appleby 16, Proleta a Štěrba po 11 - Lošonský 27, Stamenkovič 15, Tresač 12. Kolín - Ostrava 82:89 (22:28, 42:50, 54:65) Nejvíce bodů: Igrutinovič 20, Vukosavljevič 18, Richardson 17, Číž 13, Granič 10 - P. Bohačík 17, Palenik 13, R. Pumprla 13, Holsey 12, Šmíd 11. Opava - Ústí nad Labem 94:70 (24:26, 43:36, 63:52) Nejvíce bodů: Šiřina 25, Gniadek 14, Jurečka a Bujnoch po 9 - Pecka 16, P. Houška 14, Šotnar 10.