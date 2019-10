Basketbalisté Opavy otočili zápas, Šiřina dal 30 bodů

Time out opavského basketbalového týmu.

Opava závěrečnou čtvrtinu vyhrála 26:9 a navázala na vítěznou sérii, kterou jí o víkendu přerušil domácí suverén Nymburk. "Jsem hodně rád za toto vítězství, které se vůbec nerodilo lehce. Rozehrávač Appleby si v první půli dělal, co chtěl, a výsledek poločasu byl zcela zasloužený. Ještě že nás střelecky držel Jakub Šiřina," uvedl trenér Opavy Petr Czudek.

Domácím hráčům podle něho pomohlo, že do třetí čtvrtiny nastoupili zcela jinak než do první. "Zaznamenali jsme šňůru dvaceti bodů a prakticky rozhodli utkání. Soupeř se ještě několikrát dostal na dostřel, ale to bylo z jeho strany vše," dodal Czudek.

Po páté výhře ze šesti zápasů aktuální sezony patří jeho týmu v tabulce druhé místo. Lepší bilanci má jen neporažený Nymburk, všechny ostatní kluby už minimálně dvakrát prohrály.