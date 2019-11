Charlotte - Boston 87:108 Walker při emotivním návratu do Charlotte pomohl k výhře Bostonu

Snažil se být v pohodě, ale neudržel slzy. Rozehrávač Kemba Walker byl dojatý, v NBA totiž prožil hodně emotivní večer při návratu do Charlotte, kde strávil předchozích osm sezon v NBA, a po nervózním začátku nakonec čtrnácti body a šesti asistencemi pomohl k vítězství Bostonu 108:87. Hornets přivítali devětadvacetiletého nejlepšího střelce klubové historie vzpomínkovým videem a fanoušci mu věnovali při nástupu několik minut trvající aplaus.

"Byl to opravdu jedinečný zážitek. Být tady zpátky, vidět, kolika lidem jsem chyběl. Video od klubu tomu všemu nasadilo korunu. Snažil jsem se všechny emoce udržet v sobě, ale nešlo to," prozradil rodák z New Yorku.

V zápase pak nicméně bojoval s nervozitou a minul prvních šest střel, koš ze hry si připsal až ve třetí čtvrtině. Celtics táhl Jayson Tatum s 23 body, Boston po úvodní porážce ve Filadelfii uspěl pošesté v řadě a ujal se vedení ve Východní konferenci.

Charlotte fans show their respect for Kemba Walker ✊ pic.twitter.com/5QlGLjyWP3 — NBA TV (@NBATV) November 8, 2019

Šestou výhru v sezoně vybojovalo i Miami, jež v souboji dvou překvapení dosavadní sezony zvítězilo ve Phoenixu 124:108. Jimmy Butler nastřílel 34 bodů a už v poločase jich měl na kontě třicet. Heat prožívají nejlepší vstup do sezony od ročníku 2012/13, kdy získali pod vedením LeBrona Jamese, Dwyanea Wadea a Chrise Boshe poslední titul.

San Antonio zabralo po dvou porážkách a k domácí výhře 121:112 proti Oklahomě ji dovedl autor 39 bodů LaMarcus Aldridge. Los Angeles Clippers porazili Portland 107:101 a trenér Doc Rivers jako třináctý kouč v historii ligy dosáhl na metu 900 výher.

Strůjcem vítězství byl s 27 body a 13 doskoky Kawhi Leonard. Nejužitečnější hráč poslední finálové série se na palubovku vrátil po absenci v předchozím duelu s Milwaukee. Clippers těsně před čtvrtečním utkáním dostali pokutu 50 tisíc dolarů za nejasné a nejednotné výroky o jeho zdravotním stavu.

"Leonarda stále trápí šlacha v levém koleni, proto jsme se rozhodli, že pro zápasy, které budou následovat druhý den po tom předchozím, ho umístíme na listinu zraněných," vysvětlil klub. Rivers nicméně v souvislosti s jeho absencí prohlásil, že se Leonard cítí dobře a po zdravotní stránce není důvod k obavám. Tento rozpor vedení NBA potrestalo pokutou.