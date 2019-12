Na evropské poháry nemáme halu ani peníze, přiznává děčínský manažer Houser

Díky jarnímu umístění v ligové tabulce by Děčín měl právo na působení v evropských pohárech, ale nakonec finalista ligy účinkuje jen v mezinárodním Alpe Adria Cupu v konfrontaci například s dalšími českými, chorvatskými, rakouskými, slovenskými a slovinským soupeři.

„Na splnění parametrů pro start v prestižnějších evropských pohárech FIBA nejsou v Děčíně podmínky. Tedy chybí vyhovující domácí hala i peníze. Na děčínské palubovce by se prostě hrát nemohlo. Když na Evropu nemáte prostředky, nelze si to dovolit," vysvětluje generální manažer klubu Lukáš Houser. „I ve sportu můžete žít jen do výše svého finančního konta," vykresluje realitu.

Děčínští se tak soustředí kromě zmíněného Alpe Adria Cupu na domácí ligu a Český pohár. „Mrzí nás, že jsme v této sezoně už třikrát prohráli se sousedem z Ústí nad Labem. Byly to vyrovnané zápasy a nedělal bych z toho vědu. Ale příště už budeme chtít konečně vyhrát. Letos prostě nastupujeme s týmem, co máme. Bohužel přicházejí některá zranění, ale to k tomu patří," uvažuje Houser.

Trenér ještě oceňuje i reprezentaci

„Procházíme obměnou kádru. Snažíme se zapojit více mladých hráčů ne tím, že jsou na soupisce, ale dostávají se i na hřiště. Naším cílem je samozřejmě postup do ligového play off. Zatím jsme osmí, ale každé postavení o nějakou příčku výš bude lepší," přidává se hlavní trenér Tomáš Grepl.

Bývalý reprezentant a svého času i dvojnásobný nejlepší střelec české ligy kvituje úroveň soutěže v sezoně, která následuje po mistrovství světa v Číně. „Stále se v dojmech k němu vracím. Šesté místo kluků bylo skvělým úspěchem. Základní osu táhli hráči ze zahraničních lig, ale i Vojta Hruban a Jaromír Bohačík z Nymburka. Moc hezky se na to dívalo. A pro všechny ligové hráče je motivací, když se mohou s oběma jmenovanými hvězdami Nymburka i dalšími reprezentanty potkávat i teď na palubovce," tvrdí Grepl.

„Není jednoduché se v lize prosadit. Kromě vyčnívajícího Nymburka má několik týmů velmi podobný rozpočet i srovnatelnou kvalitu hráčů. Od toho se odvíjejí ambice. Hlavními aspiranty na finále, kam už zase směřuje Nymburk, jsou podle mého soudu Opava, Olomoucko, Pardubice. Za nimi figurují natěšené celky, které se rvou o novou příležitost. A to je i náš záměr, konkrétně považuji za tajné přání semifinále," nastínil kouč svůj pohled na ligu.

Má představu, jak tohoto cíle dosáhnout. „Jít krok po kroku. Kolikrát během sezony zapomeneme dělat věci, které jsou potřeba. Od 7. prosince do 29. prosince absolvujeme sérii pěti ligových zápasů. Velmi těžké rozlosování se pokoušíme zvládnout, jinak by to byla velmi těžká situace," dodal Grepl k nadcházejícímu programu.