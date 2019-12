USK Praha - Castors Braine 102:62 Basketbalistky USK jasně vyhrály a mají stále stejný zisk jako vedoucí obhájkyně prvenství

Nejlepší střelkyní vítězného týmu byla se 26 body Alyssa Thomasová. Pražanky zahájily úspěšně sérii tří domácích utkání. Za týden v úterý svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové přivítají TTT Riga, který dosud jediné vítězství vybojoval překvapivě proti Jekatěrinburgu, a následně bude hostit 8. ledna Bourges.

"Byl to vydařený zápas, protože hlavně v prvním poločase jsme totálně dominovaly. Soupeř dal jen 20 bodů, z naší strany tam byla výborná obrana. Jen začátek nebyl dobrý, protože jsme tam dostaly nějaké trojky, ale po pěti minutách jsme se otřepaly a bylo to dobré," řekla Hejková.

Belgický klub držel s českými šampionkami krok do sedmé minuty, kdy ještě prohrával jen 12:14. Ale pak Pražanky předvedly desetibodovou šňůru a postupně navyšovaly skóre, které do konce prvního poločasu narostlo až na rozdíl 32 bodů.

Hostující celek se střelecky zlepšil ve třetí čtvrtině, v které dal 29 bodů a o tři ji vyhrál, ale v závěrečné desetiminutovce opět dominovaly hráčky USK. Stobodovou hranici dovršila 21 sekund před koncem dvěma úspěšnými trestnými body Valériane Vukosavljevičová a skóre uzavřela symbolicky nejlepší střelkyně zápasu Thomasová.

"V druhém poločasu se hrálo pod tou vidinou, že je to o třicet. Hrály tak naše hráčky, rozhodčí přestali pískat a soupeř hodně přitvrdil. Chvilku to vypadalo trošku dramaticky. Protože jsem slíbila, že když vyhrajou o 35 bodů, tak bude jeden trénink, tak se holky snažily až do konce," dodala Hejková.

Sedm hráček USK mělo dvouciferné bodové skóre v utkání. Vedle Thomasové také Kateřina Elhotová, Brionna Jonesová (obě 16), Cristina Ouviňaová (12), Vukosavljevičová, Marija Režanová a Teja Oblaková (všechny 10).

Vyšším výsledek porazily hráčky USK Praha jen ve 3. kole turecký klub Cukurova 82:28. "Nejde to asi úplně hodnotit podle výsledku, ale projevuje se naše sehranost. Máme podobný tým dvě sezony po sobě a projevilo se to. Je skvělé jít do zápasu a cítit tu sílu. Na každý zápas se těším, věřím, že můžeme vyhrát, a vyhráváme," pochvalovala si Elhotová.

Evropská liga basketbalistek - 7. kolo: Skupina A: USK Praha - Castors Braine 102:62 Nejvíce bodů: Thomasová 26, Kateřina Elhotová a Jonesová po 16 - Trahanová-Davisová 16, Mbakaová 12, Handyová 9. Fauly: 17:23. Trestné hody: 26/23 - 18/14. Trojky: 9:6. Doskoky: 54:39 Cukurova - Jekatěrinburg 56:112 Riga - Benátky 60:68 20:00 Bourges - Orenburg