LA Lakers - Phoenix 117:107 Vedoucí týmy obou konferencí NBA první zápasy nového roku zvládly

Minnesota i bez dvou opor a někdejších jedniček draftu pivota Karla-Anthonyho Townse a křídelníka Andrewa Wigginse vedla většinu první půle. Krátce před odchodem do kabin ale Bucks vedení převzali a už ho nepustili. Na dvouciferný náskok dosáhli jen jednou na krátkou dobu, hosté se naopak několikrát přiblížili na jediný bod.

Hvězdný Řek Janis Adetokunbo dovedl favorizovaný tým ke čtvrté výhře v řadě 32 body a 17 doskoky, když mu obroučkou propadly také tři trojky ze sedmi pokusů. Třináct bodů dal Khris Middleton, Brook Lopez se postaral o 11 bodů a šest bloků.

"Minnesota hrála velmi dobře, tvrdě, všechno nám hodně znepříjemňovala a bojovala až do konce. O to cennější tohle vítězství je," řekl Lopez po 31. výhře Milwaukee v sezoně. K tomu má nejlepší tým ligy zatím jen pět proher. Minnesota měla sedm dvouciferných střelců, nejvíce bodů obstaral Shabazz Napier, a to dvaadvacet.

Pohodlnější cestu k vítězství prožili Lakers. Již v páté minutě měli dvouciferný náskok, a protože proměnili v úvodu všech 11 střel z pole, v osmé minutě byl rozdíl už 22 bodů. První část ovládli 43:17. Suns ztráceli až 36 bodů, přiblížili se nejvíce na sedm bodů.

LeBron James zkompletoval osmý triple double sezony za 31 bodů, 13 doskoků a 12 asistencí. Anthony Davis mu sekundoval s 26 body a 11 doskoky.

Carmelo Anthony si vylepšil sezonní střelecké maximum při návratu do Madison Square Garden, kde mezi lety 2011 a 2017 působil. Celkem 26 body ale jen zmírnil porážku Portlandu na palubovce NY Knicks 93:117.