V Pardubicích funguje éra po Sandersovi. Jdeme po správné cestě, tvrdí manažer

V Pardubicích začala takříkajíc éra po Levellu Sandersovi. Čím se tedy vyznačuje aktuální snažení klubu?

Levell Sanders byl tady dlouho jako hráč v několika obdobích, stal se postupně asistentem trenéra a v posledních letech i hlavním trenérem. Loni v létě jsme si řekli, že chceme budovat české jádro hráčského kádru. Obměnili jsme i trenéry, přišel Kenneth Scalabroni a herní progres se zatím jeví v dobrém světle. Basketbal není jen o financích, ale vyhodnotili jsme si, že práce musí dávat nějaký smysl. Jsme rádi, že v kádru zůstal i čtyřicetiletý kapitán Radek Nečas, klobouk dolů před ním.

Jaké poučení jste si vzali z minulé sezony?

Honili jsme hodně zajíců na více frontách. Spíše jsme se teď zklidnili a budujeme tým malinko od základu. Jelikož jsme minule skončili až na pátém místě v lize, chybíme v lepších evropských pohárech. Hrajeme jen Alpen Adria Cup a už jsme postoupili ze skupiny.

Takže účast v této soutěži splňuje očekávání?

Uspěli jsme ve všech pěti odehraných zápasech, šestý s polskými Gliwicemi se ale už neuskuteční, protože soupeř nepřijede. Ani kvůli kontumaci to není narušení soutěže, protože by zápas vzhledem k vývoji ve skupině už nic neřešil. Jsme ve čtvrtfinále, střetneme se se slovenskými Levicemi a chceme se dostat co nejdál.

Co rozhodlo o přestupu reprezentačního rozehrávače Tomáše Vyorala z mistrovského Nymburka právě do Pardubic?

Mohl si vybírat, ale rozhodl se pro Pardubice. I vzhledem k dřívější spolupráci s novým trenérem Scalabronim, pod nímž Vyoral kdysi působil v USK Praha. Tomáš zatím táhne náš tým, ale potřebovali bychom herní efekt rozložit i na více hráčů.

Vyoral je společně s opavským Šiřinou a Palyzou z Olomoucka jedním ze tří reprezentantů z české ligy, kteří působí jinde než v Nymburce. Jak vidíte pozici ostatních klubů vůči nymburskému mistru?

Odstup Nymburka od ostatních je veliký i pro nás. Prostě Nymburk se sedmi reprezentanty s dlouhodobým smlouvami a kvalitními cizinci je prostě odskočený vůči zbytku ligy. Hraje pravidelně Ligu mistrů, má super pozici v rámci českého basketbalu. Ale to je spíš téma pro nymburský klub. My se soustředíme na to, abychom obstáli v ligové konkurenci co nejlépe.