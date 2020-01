Přes výhru vztek. Na playstationu se basketbal nenaučíme, zlobil se trenér Opavy

Ostrava, která v aktuálním ligovém ročníku zvítězila zatím pouze třikrát, vstoupila do derby mnohem lépe a v první čtvrtině si vytvořila až třináctibodový náskok. Ještě do poločasu o něj ale přišla. „V obraně jsme byli nedůslední a tím jsme je nechali dostat se zpátky do hry. Oni se chytili trojkami, rozstříleli se a už to bylo špatné," vykládala nejčerstvější ostravská posila Dominik Heinzl, jenž začátkem roku přišel z Hradce Králové.

Opavě znovu nevyšel vstup do utkání. Ve čtvrtém zápase za sebou dostali v první desetiminutovce dvacet bodů. „Hodně jsme spoléhali na trojky, ale v prvním poločase se nám je nedařilo dávat a z neproměněných pokusů Enháčko vybíhalo do protiútoků. Tím se dostalo do zápasu. Tohle je asi příčina těch dvaceti bodů. Nic na tom ale měnit nebudeme a budeme doufat, že ty trojky proměníme příště," řekl pivot Martin Gniadek (15 bodů), který byl společně s Filipem Zbránkem (18 bodů a 3 trojky) hlavním tahounem opavského obratu.

„Druhý poločas jsme začali tím, že jsme proměnili dvě tři trojky a tím jsme se dostali do pohody. Enháčko si přestalo věřit a v tom byl klíč k vítězství," přiblížil Gniadek.

Třetí porážka v řadě přišpendlila ostravský tým na dno basketbalové ligy. „Mrzí mě ten druhý poločas, kdy jsme přestali hrát jako tým. Bylo to trápení, ale pro nás je vítězstvím každý dobře odehraný zápas," řekl trenér NH Ostrava Peter Bálint.