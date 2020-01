Pomáhá nám i sebevědomí, kvituje reprezentant Peterka úspěšné tažení Nymburka

Nymburk zatím úspěšné zvládá tuzemskou nejvyšší soutěž, Ligu mistrů i Český pohár. Jak se vám zamlouvá náročný, ale i atraktivní program na několika frontách?

Snášíme to dobře. Hrajeme zpravidla i tři zápasy týdně. Momentálně je náš kádr sice sužovaný zraněními a nemocemi některých hráčů, nicméně to snad není moc znát. Je dobře, že máme širokou soupisku nejen se zahraničními oporami, nýbrž i se šesti českými reprezentanty. Celkově je to fajn (úsměv).

Když zůstaneme u Kooperativa Národní basketbalové ligy, jste v ní neporazitelní. Berete to jako samozřejmost?

V tomto ročníku jsme absolvovali dosud dvaadvacet vítězných utkání. A jsme rádi, že se šňůra stále natahuje a že jsme v lize dlouho neprohráli. Může se to samozřejmě stát, ale zatím nám to vychází.

Pomohl vám i ostatním reprezentantům úspěšný start na podzimním mistrovství světa v Číně?

Hlavně nám to dodalo sebevědomí. Po šampionátu jsme se vrátili plní energie a přenesli jsme si pozitivní impulsy i do ligy. Špičkoví kluci z naší reprezentace, kteří třeba působí v cizině, mají skvělé kvality. A snažili jsme se je doplňovat, jak to šlo. Společný úspěch je vynikající vizitkou i pro ligu.

Už 21. února čeká českou reprezentaci vstup do kvalifikace o mistrovství Evropy 2021. Jak se chystáte na první zápas s Dánskem v Pardubicích?

Bude to úvodní akce a vlastně i premiérové vystoupení po mistrovství světa. Moc se na domácí prostředí těšíme. Doufáme, že přijde hodně lidí do pardubické arény, kde se nám v minulosti dařilo.

Ještě předtím ale kromě Ligy mistrů absolvuje Nymburk ve dnech 14. a 15. února finálový turnaj Českého poháru v Plzni.

I tohle svědčí o nabitém termínovém kalendáři, na který jsme už zvyklí.

eš