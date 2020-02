Basketbalové talenty se letos představí na jihu Čech

Světové basketbalové velkokluby vyšlou v polovině února do České republiky své největší talenty. Na čtvrtém ročníku prestižního turnaje Young Guns GBA Invitational se utkají o přízeň diváků, a především o pozornost lovců talentů z evropských i zámořských agentur. Prestižní přehlídka budoucích basketbalových hvězd tentokrát proběhne od čtvrtka 13. do neděle 16. února v Jindřichově Hradci a Písku.

V minulých letech opatrovali budoucí hvězdy basketbalu Kateřina Elhotová, Vojtěch Hruban nebo Jiří Welsch. Posledně jmenovaný letos zve veřejnost na akci již jako vedoucí úseku mládeže ČBF.

"Na letošní čtvrtý ročník turnaje se opět sjede velmi atraktivní mezinárodní konkurence - potvrzenými účastníky jsou španělské týmy FC Barcelona a Valencia Basket, německý klub IBA Mnichov, americká 'prep-school' The Skills Factory a švédská akademie BK Rig. Český basketbal budou zastupovat Sršni Písek a GBA Jindřichův Hradec a dorazí také národní družstvo U18 ze Slovenska. Jsem přesvědčený, že se jedná o velice zajímavou příležitost vidět vysoce kvalitní mládežnický basketbal," poukazuje Welsch.

Oficiální záštitu nad turnajem společně převzali předseda ČBF Miroslav Jansta a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

"Přestože přesun naší akademie z Prahy do Jindřichova Hradce byl velmi náročný, tradici nehodláme přerušit a plně se věnujeme přípravám čtvrtého ročníku. Máme velkou radost, že některé týmy naše pozvání přijaly opakovaně. Například FC Barcelona i Valencia Basket, tahouni španělského basketbalu, nebo top německé družstvo IBA Mnichov, účastník nejvyšší německé extraligy. Je to pro nás doklad, že jsou s úrovní turnaje spokojeni," říká Julian Beťko, hlavní trenér Get Better Academy.