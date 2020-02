Basketbalisté USK Praha vyhráli i v Pardubicích

Vedoucí Nymburk po úterním vítězství v základní skupině Ligy mistrů nezaváhal proti Ústí nad Labem, i když v poločase vedl jen o dva body. Ve třetí čtvrtině však obhájci titulu rozhodli a udrželi si neporazitelnost. K vítězství 102:78 si pomohli 16 trojkami. Po pěti tříbodových koších dali Vojtěch Hruban a Jaromír Bohačík, který byl s 21 body nejlepším střelcem zápasu. Hruban dal o bod méně.

"Pro nás je to důležité vítězství zvláště po tom úspěchu v Lize mistrů. Čekali jsme, že to pro nás nebude úplně snadné. Nezačali jsme špatně, ale pak jsme dovolili soupeři se chytnout. Nakonec jsme se ale vrátili do svých kolejí a ve druhé půli jsme zlepšili obranu," řekl nymburský kouč Oren Amiel.

Na čtvrté místo se dostalo Olomoucko, které porazilo třetí Svitavy jednoznačně 92:69. Hanáci oplatili Turům dvě prohry ze základní části. Lukáš Palyza k tomu přispěl 23 body.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 2. kolo nadstavby: Skupina A1: Nymburk - Ústí nad Labem 102:78 (23:27, 51:49, 80:65) Nejvíce bodů: J. Bohačík 21, Hruban 20, Dalton 18, Booker 14, Hankins 12 - Čampara 14, Bažant a Rodgers po 12, Svejcar a Houška po 10. Pardubice - USK Praha 77:79 (19:19, 45:45, 65:69) Nejvíce bodů: Vyoral 18, Švrdlík 15, Potoček 12, Slanina a Půlpán po 11 - Marič 19, Proleta 17, Mareš 14. Olomoucko - Svitavy 92:69 (25:23, 52:37, 76:48) Nejvíce bodů: Palyza 23, Váňa 18, Josipovič 15, Morgan a Sehnal po 13, Kouřil 10 - Marko 15, Crandall 14, Kotásek.

1. Nymburk 24 24 0 2425:1777 100,0 2. Opava 24 18 6 2066:1831 75,0 3. Svitavy 24 16 8 2064:1969 66,7 4. Olomoucko 23 13 10 2004:1894 56,5 5. Pardubice 24 13 11 1915:1850 54,2 6. USK Praha 24 13 11 1977:1952 54,2 7. Ústí nad Labem 24 13 11 1955:2044 54,2 8. Děčín 23 10 13 1859:1892 43,5

Skupina A2: Brno - Ostrava 86:59 (23:16, 45:36, 69:51) Nejvíce bodů: Roby, Nehyba a Farský po 15, Smithson 13, Jokl 10 - Newkirk 15, Calloway 12, Holsey 10.