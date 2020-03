New Orleans - LA Lakers 114:122 Jamesův triple double přinesl Lakers výhru nad New Orleans

Lakers se museli obejít bez druhé z hlavních hvězd Anthonyho Davise a Pelikáni cítili šanci. Většinu první půle vedli, pak šli do devítibodového náskoku Lakers, ale na začátku poslední čtvrtiny opět měli navrch domácí a to o šest bodů. Poté si vzal slovo James, nahrával, skóroval a dostal Lakers do vedení. Definitivně rozhodl dvě a půl minuty před koncem, kdy trojkou zařídil pětibodový rozdíl. Na to už domácí neměli odpověď.

"Od LeBrona to byl další spektakulární výkon. Dnes neuvěřitelně střílel ať už z otočky nebo z trojek. A když ho zdvojili, ukázal, že patří k nejlepším nahrávačům v lize. Dnes jejich obranu rozebíral na kousíčky," chválil kouč Lakers Frank Vogel. "Je to neuvěřitelný hráč. Dal velké střely a rozhodl zápas," ocenil Jamese i Williamson.

Velký výkon předvedla i další hvězda NBA Janis Adetokunbo, který dovedl lídra soutěže Milwaukee Bucks k výhře 93:85 v Charlotte. Řecký pivot zaznamenal 41 bodů, 20 doskoků a šest asistencí. Je teprve třetím hráčem v soutěži za posledních 30 let, který v jednom utkání zaznamenal 40 bodů, 20 doskoků a alespoň pět asistencí. V dresu Bucks se to naposledy povedlo v roce 1974 Kareemu Abdul-Jabbarovi.

Triple double zaznamenal také srbský pivot Nikola Jokič a 23 body, 18 doskoky a 11 asistencemi dovedl Denver k výhře 133:118 nad obhájcem titulu Torontem. Raptors utrpěli třetí porážku za sebou a na druhém místě Východní konference se na ně tlačí Boston. V dresu Denveru mělo hned osm hráčů dvouciferný počet bodů.

Dallas i bez lehce zraněného Luky Dončiče porazil Minnesotu 111:91, Kristaps Porzingis nastřílel 38 bodů a vylepšil si sezonní maximum.