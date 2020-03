Fenerbahce - CZ Bělehrad 66:63 Veselý ze šestek otočil skóre a Fenerbahce v Eurolize vyhrálo

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul s přispěním Jana Veselého porazili ve 27. kole Evropské ligy Crvenou zvezdu Bělehrad 66:63 a po druhém vítězství za sebou se posunuli na pozice znamenající postup do play off. Český pivot k tomu přispěl sedmi body a byl to on, kdo v dramatickém utkání necelé dvě a půl minuty před koncem dvěma proměněnými trestnými hody otočil skóre na 64:63.