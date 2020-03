Koronavirus ohrožuje úvodní duel Evropské ligy USK se Schiem. Zakážou Italkám vstup do země?

Pokud by se tak stalo, duel by se nehrál a o jeho osudu by rozhodla evropská sekce mezinárodní basketbalové federace FIBA. USK zatím navíc stále nemá žádné informace o odvetě, která se podle původního plánu má uskutečnit příští týden ve Schiu. Itálie ale kvůli nákaze novým typem koronaviru vyhlásila celostátní karanténu.

Vedení USK zatím počítá s tím, že středeční duel se odehraje podle plánu. "V tuto chvíli je to tak, že po nařízení Bezpečnostní rady státu se bude hrát bez diváků. Ale pořád je možnost, že ministerstvo zdravotnictví sem Schio vůbec nepustí. Potom by to bylo na FIBA. Jestli by se zápas odložil, nebo nehrál, to nedokážu říct," řekl ČTK vedoucí týmu USK Simon Bytel.

!!! POZOR !!! Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla o zrušení pořádaní akcí nad 100 diváků. Nařízení je platné od 18.00. Zítřejší zápas se odehraje bez diváků. @ Hala Královka https://t.co/k8ISVkUZtZ — ZVVZ USK PRAHA (@ZVVZUSKPRAHA) March 10, 2020

Další komplikaci pro USK představuje odveta v Itálii. "Ministerstvo vyhlásilo povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny, co se vrátí z Itálie, takže my tam určitě nepojedeme. Máme na to oficiální dokument od vlády, takže bude opět na FIBA, jak rozhodne," uvedl Bytel.

Kvůli obavám z koronaviru už v závěru základní části odmítly do Itálie odcestovat Riga s Šoproní, za což jim poté byly poslední zápasy zkontumovány. USK podle Bytela nic takového nehrozí. "Je to jiná situace, oni neměli oficiální dokument že tam jet nemůžou. My ho máme a pro FIBA je dostačující," prohlásil.