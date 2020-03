Liga basketbalistů ukončena, o mistrovi se rozhodne. Národní tým má problém s přípravou na olympijskou kvalifikaci

"O potvrzení ukončení NBL rozhodl výbor ČBF per rollam do tří hodin od obdržení návrhu. Nicméně o konečném pořadí, o mistrovi i baráži rozhodne po ukončení aktuálního nouzového stavu, tedy v řádu třiceti či více dnů," uvedla ČBF v tiskové zprávě.

Posledním zápasem, který se v letošním ročníku NBL odehrál tak zůstane utkání mezi Děčínem a Pardubicemi, které 11. března už probíhalo před prázdným hledištěm. Základní část mužské ligy ovládl Nymburk a šestnáctinásobný šampion byl bez jediné porážky v čele i po pěti kolech nadstavby.

Basketbalové soutěže byly přerušeny od minulého čtvrtka, kdy vláda kvůli šíření nákazy koronaviru zakázala akce nad 30 osob. O den později byl po čtvrtém kole nadstavby zrušen zbytek nejvyšší soutěže žen a mistrem byl vyhlášen vítěz základní části USK Praha, který si připsal desátý titul za sebou a 14. triumfem vyrovnal rekord Žabin Brno v samostatné české lize.

Mužská NBL skončila dnes. "Asociace ligových klubů se na tomto kroku shodla valnou většinou hlasů," uvedl v tiskové zprávě předseda asociace Tomáš Kotrč. "Zároveň jsme výkonnému výboru federace doporučili, aby v soutěžích FIBA nadále na klubové úrovni reprezentoval Nymburk, ale na mistra pasován nebyl," dodal.

Rozhodnuto zatím není o Lize mistrů, v které Nymburk postoupil do čtvrtfinále a má hrát s AEK Atény. O osudu ročníku bude jednat rada této soutěže v pátek.

Konec ligy může mít i vážný dopad na reprezentaci, která by měla koncem června hrát olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii. „Musíme se připravit na nejhorší, to znamená úplné zrušení turnaje, ale doufat v to nejlepší, že by se olympiáda přece jen konala v řádném červencovém termínu a náš boj o Tokio by skutečně proběhl," říká manažer národního týmu Michael Šob.